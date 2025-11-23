Artículo 19 denuncia un panorama alarmante para periodistas en Sinaloa por violencia e impunidad

Mariana Suárez Esquivel, coordinadora de Protección de Article19, advirtió que Sinaloa es un ejemplo claro de la crisis estructural que enfrenta la prensa en México.

Según sus datos, el Estado vive una zona de silencio debido a la violencia sistemática y la impunidad que golpean al gremio periodístico.

De acuerdo con el informe Voces contra la Indiferencia de Artículo 19, Sinaloa registró 19 agresiones contra periodistas y medios en 2022, lo que coloca al estado en el lugar 12 en el ranking nacional de ataques, cifras previa a la actual crisis de seguridad en el estado que inició en 2024 y se ha extendido 14 meses.

Suárez Esquivel recordó también que en el último informe de la organización, Sinaloa apareció por primera vez entre los seis estados con más agresiones, con 33 ataques documentados, lo que evidencia una grave crisis.

Además, de esas agresiones en 2022, 28.2 por ciento fueron cometidas por funcionarios públicos, 12.36 por ciento por civiles, 2.16 por ciento por fuerzas armadas, 4.60 por ciento por partidos políticos, 16.95 por ciento por particulares, y 12.36 por ciento por crimen organizado; en el 23.56 por ciento restante no se pudo identificar al agresor.

La experta subrayó que este nivel de violencia no es nuevo para el estado. Entre 2016 y 2017, Artículo 19 documentó un incremento en agresiones: en 2016 hubo un agresiones en Sinaloa, y en 2017 subieron a 13, incluyendo el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, cofundador de Ríodoce.

Suárez Esquivel señaló que detrás de estos números hay un problema aún más profundo: la impunidad y la desconfianza de los periodistas hacia las instituciones.

“Estamos en medio de una zona de silencio: muchas agresiones no se reportan, no se denuncian, porque no hay fe en que se investigue”, alertó. En su discurso, señaló que el miedo y la percepción de que no existirán consecuencias para los agresores paralizan al gremio.

A nivel nacional, Artículo 19 ha documentado 177 periodistas asesinados desde el año 2000.

Suárez Esquivel señaló que la inseguridad en Sinaloa está estrechamente ligada a otros fenómenos: la expansión del crimen organizado, la captura del Estado y la ausencia de una justicia real y efectiva.

En su opinión, mientras siga prevaleciendo la impunidad, la agresión a periodistas se réplica una y otra vez sin consecuencias tangibles.

Por eso, Artículo 19 propone medidas urgentes para cambiar este panorama: crear consejos ciudadanos de seguimiento, con participación de la sociedad civil, que supervisen a la Fiscalía y otros organismos encargados de la protección a periodistas; implementar una mirada interseccional y de género en los análisis de cada agresión, para entender mejor quiénes son los más vulnerables y por qué; y establecer una ruta medible de rendición de cuentas con indicadores claros: no basta con protocolos si no hay voluntad política real.

“Sinaloa tiene la oportunidad de marcar un precedente. Pero debe comprometerse públicamente, con transparencia y resultados. No queremos solo palabras: queremos hechos”, dijo.

“Si no verificamos lo que dice la Fiscalía, si no exigimos informes, el silencio seguirá siendo el más poderoso de los agresores”.

Finalmente, recalcó que no se pueden simplificar las estadísticas, pues cada número representa una vida, una familia y un derecho vulnerado.