Artículo 19 exige que caso de agresión a periodistas en Angostura sea investigada a nivel federal

CULIACÁN._ Las agresiones contra periodistas por parte de un grupo de policías y ex policías, ocurridas el pasado 23 de septiembre en Angostura, fue condenada por Artículo 19.

La organización defensora de la labor periodística solicitó a la Fiscalía General de la República atraer el caso, para que sea investigado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión.

“Que, a través de la FEADLE, ejerza la facultad de atracción del caso y realice una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva interseccional, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión y protección a periodistas”, se señala en un desplegado de Artículo 19, en relación al caso.

También se pide a los mecanismos de protección federal, y al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, implementar medidas urgentes, eficaces e integrales de protección para los periodistas agredidos, así como activar de inmediato los protocolos de protección para los reporteros afectados y quienes cubren Angostura y particularmente en cobertura de protesta.

Y se llama a la Alcaldía de Angostura, y al Gobierno del Estado de Sinaloa, a condenar los hechos y mantener un discurso público que refrende la labor periodística, el pluralismo informativo y la libertad de expresión.

El 23 de septiembre pasado, Sergio Lozano García, director de Tercia de Grillos y corresponsal de Noticiero Altavoz de Chávez Radio; y Samuel Inzunza Armenta, de Puntualizando Portal, fueron víctimas de lesiones por Ignacio Iván Durán y Froilan Hernández, dirigentes del grupo Guerreros Unidos en Angostura.

Los hechos ocurrieron en una manifestación en la que el grupo de ex policías y policías intentó tomar las oficinas municipales, y los periodistas cubrían la movilización.

Los periodistas ya presentaron una denuncia contra Ignacio Iván Durán y Froilan Hernández.