El costo de un error

El Partido Sinaloense no tiene candidatos por las alcaldías de Culiacán y Mazatlán por lo que tendrán que aplaudirle desde gayola a los candidatos Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo, “El Químico”, Benítez.

Si no cambia la cosa, porque en casos de tribunales electorales siempre hay una revisión, el “detallito” que le ha dolido tanto a Morena y al PAS terminará costando a las arcas del Gobierno del Estado.

Mal y de malas

De veras que a Manuel Guillermo Chapman Moreno no le fue nada bien en esta elección. Primero no fue beneficiado con la candidatura para una reelección como Alcalde de Ahome y ayer le propinaron una estocada mortal para su carrera política

El trato humano se relaja

La vacunación de las personas de 50 o más años ha fluído en Sinaloa esta semana, un poco más rápido que con el primer grupo de la población vacunada, pero en diferentes condiciones, lo que ha sido una constante queja entre las y los beneficiarios.

Si bien, no han sido procesos atropellados y quienes asisten han podido conseguir ser inmunizados, pero les ha costado horas de fila en ciertas sedes de vacunación.

Contrario con lo que sucedió con las personas mayores de 60 años, cuando Servidores de la Nación, la Marina y el voluntariado les ofrecieron agua, acompañamiento físico y sombra al realizar las filas, la atención fue especial, pero también iba iniciando la campaña en Sinaloa.

No sabemos si algunas personas encargadas de implementar el plan de vacunación están ya cansadas, pero el trato humano con el que se inició, denuncian, se ha desvanecido, a ver qué les toca a los adolescentes, niños y niñas que son los últimos de la cadena, para empezar no se sabe cuándo, pero seguro llegará su momento. Al paso que van a ver si no los traen a puras maltratadas.