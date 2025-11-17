$!Artículos navideños, lo más vendido durante el Buen Fin en Culiacán

La temporada del Buen Fin se desarrolló bajo un panorama de ventas moderadas, pero con un cambio significativo en el patrón de consumo de los ciudadanos que inclinaron sus compras hacia los regalos navideños. A diferencia de ediciones anteriores, desde el inicio del programa, el pasado 13 de noviembre, se observó una fuerte tendencia de los consumidores a realizar apartados o compras pendientes para la Navidad, dijo Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán. Explicó que la juguetería fue el rubro que más captó la atención, junto con la electrónica, que mantuvo su papel determinante. También se registraron ventas en artículos para el hogar y ropa para dama siendo esto lo más comprado en el Buen Fin.









“Estamos observando nosotros que las ventas empezaron a inclinarse a los regalos navideños Estamos observando nosotros que las ventas empezaron a inclinarse a los regalos navideños principalmente en la juguetería era una situación que no la habíamos visto nosotros en otras ediciones del buen fin”, señaló Sánchez Beltrán. También compartió que a pesar del enfoque en regalos por parte de la ciudadanía en esta temporada las personas redujeron la inversión al comprar los artículos. “La inversión por artículo o regalo por parte de los ciudadanos disminuyó en este tema. Estábamos hablando que si se invertían 5 mil pesos por usuario en un artículo navideño, en estos momentos se está invirtiendo alrededor de 2 mil a 3 mil pesos”, compartió. Otro dato que compartió fue el uso masivo del financiamiento ya que el 70 por ciento de las compras realizadas durante El Buen Fin se concretaron a través de tarjetas de crédito.





