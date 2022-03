$!Artista urbano da vida a las banquetas del Centro de Culiacán

Seguro alguna vez has visto un dibujo pintado sobre alguna banqueta en el Centro de Culiacán y te has preguntado, ¿quién lo hizo? ¿cuál es la intención? o ¿qué se busca transmitir por medio de esos dibujos?

“Empecé hace cinco años ahí donde está parado ese camión (dijo señalando la parada de camiones que se encuentra en la esquina de Jan Carrasco y Rafael Buelna) no conocía a la gente, no sabía si les iba a gustar, tampoco sabía si me iba a salir bien, empecé con todos los miedos del mundo”, recordó.

“Hay dibujos que me han tomado siete horas, por el detalle, hay que difuminar, combinar colores, pero me gusta mucho, lo disfruto, mi hobby lo volví mi trabajo”, comentó.

“De no ser por las personas que pasan y me dicen que les gusta, que está muy bonito, no me hubiera dado cuenta de que mejoré”, afirmó.

Es así que en diferentes ocasiones ha dibujado a Frida Kalho, Marylin Monroe, Octavio Ocaña, Los Simpson, Los Picapiedra, entre otros.

El detalle de los dibujos, la combinación de colores y la complejidad de los diseños despertaron el asombro y admiración de peatones y ciclistas que con gusto dejan una moneda, toman una fotografía o felicitan al artista.