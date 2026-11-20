“Nos asaltaron y quitaron el otro vehículo en el que viajábamos con Fénix, 3 perritos y las médicas. Estamos varados en carretera en medio de la violencia”, publicó la organización.

A través de sus redes sociales, la organización informó que durante el trayecto les poncharon las llantas de dos vehículos y posteriormente fueron asaltados y despojados de otra camioneta en la que viajaban médicas veterinarias, un perro llamado Fénix, otros perros y familiares.

Integrantes de la organización Huellitas con Causa fueron víctimas de la violencia cuando se trasladaban hacia Guasave para participar este viernes en una campaña de esterilización en El Carrizo, comunidad del municipio de Ahome.

Debido a los daños en las llantas y al robo de la segunda unidad, los integrantes de Huellitas con Causa quedaron varados en un punto de la carretera entre Culiacán y Guasave, a la altura de una platanera, donde se encontraban en una llantera.

La situación se complicó debido a que tampoco tenían acceso para continuar su camino hacia Guasave ni condiciones para regresar a Culiacán.

Ante la falta de transporte y la situación de inseguridad, la organización publicó un llamado de auxilio para encontrar un lugar seguro donde pudieran resguardarse junto con las médicas veterinarias y los animales que los acompañaban.

“NECESITAMOS IR A UN LUGAR SEGURO: por favor alguien que tenga una familia conocida o amigos donde podamos resguardarnos”, solicitaron en su última publicación.

“Estamos con las médicas, Fénix y más animalitos, no tenemos en qué movernos porque se reventaron las llantas y nos robaron otro vehículo. Estamos en la carretera a la altura de la platanera en una llantera”, añadieron.

La organización expresó su tristeza por lo ocurrido y por la situación de violencia que enfrentaban mientras intentaban trasladarse para cumplir con una jornada de atención veterinaria en el norte de Sinaloa.

Más tarde, informó que encontraron un lugar seguro dónde resguardarse, gracias a una familia que les brindó su apoyo.