CULIACÁN._ La Auditoría Superior del Estado no insistirá a la Universidad Autónoma de Sinaloa para revisar los recursos propios de la cuenta pública de 2022, informó Emma Guadalupe Félix Rivera, titular del organismo.

“No vamos a seguir peticionando lo que ya solicitamos, continuaremos con el trámite regular de la auditoría hasta su conclusión”, expuso.

Desde enero, la ASE solicitó información a la UAS para auditar los recursos propios que generó la universidad en la cuenta pública 2022, sin embargo, esta la ha negado argumentando que la Auditoría no tiene facultad para hacerlo.

Derivado de esta negativa, por medio de un acuerdo la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado instruyó a la ASE a insistir en la obtención de la información.

“Por esa razón nosotros volvimos a hacer un requerimiento, nada más por esa razón, pero en este segundo requerimiento que hicimos y que culminó el viernes pasado, el ente, en ese caso la Universidad Autónoma de Sinaloa, igualmente se negó a entregar la información”, detalló Félix Rivera.

“Presentan un escrito diciendo que no la van a presentar, que no, porque no deben ser revisados según sus argumentos”.