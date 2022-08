La Auditoría Superior del Estado entregará en septiembre los resultados de la revisión de los contratos de Azteca Lighting con el Ayuntamiento de Mazatlán, informó a Noroeste Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la ASE.

“Lo que resulte es lo que se va a solicitar, dependiendo de las acciones que se deriven, la solicitud tanto al órgano interno, si corresponde a Fiscalía, o a quien corresponde se harán las solicitudes correspondientes”, comentó

La Auditoría Superior del Estado revisará contratos del Ayuntamiento de Mazatlán con la empresa Azteca Lighting desde 2021.

La auditora explicó a Noroeste que, además de la denuncia hecha por regidores de Mazatlán en relación a la ley de Responsabilidades Administrativas, tienen otras demandas.

“Se suman denuncias de asociaciones de ciudadanos, de ciudadanos en particular y también por ahí otra de regidores”, detalló.

La ASE inició una investigación de oficio tras darse a conocer públicamente de la adquisición de luminarias por más de 400 millones de pesos por parte del gobierno mazatleco, pero revisarán además otros cinco contratos más, firmados entre 2021 y 2022.

“Son dos temas distintos y hay denuncias distintas no del tema, sino de la vía y la sanción que en su momento pueda darse, o acción que pueda darse en ambos casos”, explicó.

“Los dos asuntos han caminado pero obviamente la auditoría va más avanzada, les puedo decir que ya hay resultados, estamos esperando nada más el día de mañana vence el plazo para la última de las solicitudes de información que hicimos”.

Noroeste documentó que el gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres ha adjudicado de forma directa seis contratos a Azteca Lighting por 545 millones 225 mil 535 pesos.

Además de la revisión que está realizando la ASE por estos contratos, el Gobierno del Estado demandó a esta empresa por daños y perjuicios al incumplir la instalación de luminarias adquiridas por el Patronato Impulsor del Deporte en Sinaloa, pero no hay una investigación por parte de la Auditoría, aclaró Félix Rivera.

“En el tema del Estado no se está mencionando de ninguna forma la forma de adquisición, si hubo ejercicio irregular de recursos, no; hasta ahorita eso no se está dando”, dijo.