El Diputado local Sergio Mario Arredondo indicó que la Auditoría Superior del Estado tiene hasta el 12 de septiembre para determinar si las observaciones hechas a la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron solventadas o son faltas graves.

La UAS tuvo 20 días naturales tras ser notificada de las observaciones, para responder y presentar elementos para solventar las observaciones.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado precisó que el tiempo para que la UAS presente elementos y solventar dichas observaciones concluyó el 24 de julio.

”De no solventarse la observación, la ASE tendrá que tipificar aquellas observaciones que no fueron solventadas como faltas graves o faltas no graves, si es una falta grave tendrá que turnarlo a un tribunal administrativo o la propia Fiscalía del Estado”, dijo.

”El órgano técnico está instruido y mandatado por el Congreso a que haga todo lo que necesite, en el marco de la ley, en respeto de las instituciones, para transparentar el recurso del pueblo de Sinaloa”, agregó.

En ese sentido, manifestó que existe la posibilidad de una nueva denuncia en contra de la Universidad si así lo determinan las autoridades.

Las observaciones de la Auditoría Superior del Estado corresponden a 466 millones de pesos de recursos propios de la Universidad en el ejercicio 2022.