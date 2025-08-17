$!Asegura Coepriss casi 100 unidades de pasta dental con aviso de riesgo sanitario

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa aseguró alrededor de 100 unidades del producto Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, fabricado por Colgate-Palmolive, luego de que Cofepris emitió un aviso de riesgo el 4 de agosto pasado.
La medida, indicó, aplica a todas las presentaciones y lotes de este producto, como parte de las acciones para proteger la salud de la población.
El retiro se da tras reportes de incidentes adversos, que incluyen irritación bucal, inflamación en encías, dolor, sensibilidad dental, úlceras, aftas, forúnculos y reacciones alérgicas a los ingredientes.
Bajo un principio precautorio, Cofepris recomendó suspender el uso del producto, consultar a un profesional de la salud y notificar cualquier incidente a la empresa.
Como parte de la implementación del aviso, personal sanitario de la Coepriss realizó 28 visitas de verificación a distintos establecimientos comerciales en Sinaloa, asegurando las piezas retiradas del mercado mientras permanezca la alerta.
Además, recomendó a los establecimientos a tener el Aviso de Riesgo visible a la perspectiva del consumidor en el área de venta durante el tiempo que lo determine la autoridad sanitaria, como parte de las acciones de prevención y protección a la salud de la población.