Asegura Gobernador Rocha Moya que conflictos con el Alcalde Estrada Ferreiro no afectarán a la ciudadanía

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, declaró que ciudadanía no se verá afectada por las fricciones que existen con el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Lo anterior, luego de que el alcalde no descartara la posibilidad de que estas confrontaciones afecten la consolidación del proyecto del metrobús y la realización de obras públicas.

Al respecto, el mandatario estatal sostuvo que el Gobierno del Estado no dejará desamparada a la ciudadanía.

“No, para nada, no va ha haber problema, no van a tener problemas los ciudadanos y estamos muy atentos de eso, no los vamos a desamparar”, manifestó.

El Gobernador dio estas declaraciones previo a la asamblea informativa sobre la Reforma Eléctrica, la cual fue presidida por la Diputada Federal Merary Villegas y por el Dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

A este evento se dio cita la asociación Pueblo Unido por Culiacán, quienes invitaron Rocha Moya a apoyar con su firma para enjuiciar a Estrada Ferreiro, a lo que el mandatario respondió de manera sarcástica que no podía firmar porque podría encarcelar al alcalde.

“No puedo firmar, ¿que tal si meto en la cárcel al presidente?”, dijo.

La asociación pretende recabar 150 mil firmas para entregar la petición de juicio político al Congreso del Estado.