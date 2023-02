Después de admitir que el Gobierno federal no informó al Estado sobre el operativo de captura de José Guadalupe “El Lupe” Tapia Quintero, posiblemente por falta de confianza en las corporaciones policiales locales, el Gobernador Rubén Rocha Moya titubeó cuando Noroeste le cuestionó si confía en ellas.

“Ya es otro tema, ese es otro tema ¿no? Si quieres después hablamos de ese tema”, comentó el Mandatario estatal.

Después respondió el cuestionamiento de otra reportera sobre el operativo, y regresó al tema.

“En general confío en las policías, en muchos no, muchos no, pero no me consta de muchos, tengo sospechas y nosotros actuamos en razón de eso, de saber cuál es tu realidad, el Gobierno tiene que saber cuál es tu realidad”, expresó Rocha Moya.

“Yo no puedo decirles que tenemos corporaciones perfectas, estamos tratándolas de mejorar”.

Explicó que están mejorando las corporaciones, por ello crearon la Universidad del Policía, y no descartó que haya depuración de elementos en las policías.

“Si es necesario sí”, respondió después de meditar la pregunta unos segundos.