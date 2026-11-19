El Gobierno de Sinaloa afina los últimos detalles para la realización de la Feria Ganadera 2026, principalmente en lo relacionado con el operativo de seguridad que se implementará durante los 10 días de actividades en Culiacán.

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que, al igual que en otros eventos públicos, se contará con la participación de elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, por lo que aseguró que el operativo ya se encuentra preparado.

“Todo está listo, como se anunció. El equipo de Seguridad Pública de Culiacán y del Estado, así como todas las fuerzas que han venido trabajando, tienen un plan, tal como se ha implementado en cada evento público que se ha realizado”, mencionó.

Recordó que la inauguración de la edición 49 de la Feria Ganadera será este viernes 20 de noviembre a las 16:00 horas, e hizo una invitación a la ciudadanía para que acuda y disfrute de las actividades programadas.

Durante los días de feria también se contará con una cartelera artística en el Teatro del Pueblo, además de exposiciones y actividades relacionadas con el sector ganadero.

Cabe recordar que, aunque la realización de la Feria Ganadera fue anunciada por las autoridades, el Palenque 2026, que tradicionalmente se desarrolla de manera paralela a este evento, fue cancelado por motivos de seguridad, a un día de su inicio.