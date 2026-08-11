Asegura Gobernadora que mejoró seguridad en Sinaloa, pero continúa entre los estados con más homicidios

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que la seguridad en el Estado ha mejorado este 2026, luego de ser cuestionada sobre los datos presentados por el Gobierno federal que reportan una reducción de 52 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa al comparar el pico registrado en junio de 2025 con julio de 2026.

Esta información fue compartida este martes por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La declaración ocurre mientras Sinaloa todavía se mantiene entre las entidades con más homicidios del País: de enero a julio de este año acumuló 735 víctimas, que representan 7.1 por ciento del total nacional, colocando al Estado en el cuarto lugar del país en este delito.

Bonilla Valverde atribuyó la mejoría a la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y las corporaciones de seguridad y que diariamente se realizan reuniones matutinas para definir operativos y atender la problemática de seguridad.

La Mandataria estatal hizo referencia a la crisis de violencia que comenzó en septiembre de 2024 y que, según sus propias palabras, fue una problemática que se “vivió” durante 2024 y 2025.

“Eso habla... del buen trabajo que se está haciendo, no solamente a nivel nacional, sino aquí en el estado. Existe... una muy buena coordinación con todos los tres órdenes de Gobierno”, aseguró.

“Todos los días nos reunimos a las 8 de la mañana, se hacen coordinaciones de operativos para atender las necesidades de los sinaloenses y también atender la problemática que se ha estado viviendo, que se vivió en el 2024 y 2025, porque puedo ahorita decir que ha mejorado la seguridad en el Estado de Sinaloa, y seguiremos trabajando para ello”, afirmó.

De acuerdo con los datos federales, Sinaloa pasó de un promedio de 6.9 homicidios diarios en junio de 2025 a 3.3 en julio de 2026. Sin embargo, aunque la tendencia reciente muestra una reducción, la entidad sigue concentrando una proporción relevante de los asesinatos registrados en México.

La propia información del Secretariado Ejecutivo señala que siete entidades concentraron 49 por ciento de los homicidios dolosos registrados entre enero y julio de 2026, grupo en el que se encuentra Sinaloa, junto con Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Morelos.

La Gobernadora interina también presumió una reducción de 30.74 por ciento en el robo de vehículos respecto al año anterior y atribuyó los resultados al despliegue de la Guardia Nacional, Ejército, Marina, Policía Estatal, Policía Municipal y Fuerza Aérea.

“Eso quiere decir del buen trabajo que se ha hecho y las buenas coordinaciones. Sabemos que hay mucho por hacer todavía y eso no nos detiene, seguiremos trabajando para mejorar la seguridad y que los sinaloenses se sientan tranquilos”, señaló.