Asegura Homar Salas dirigencia del STASAC en conteo preliminar

El candidato de la planilla roja, Olmes Homar Salas Gastélum, es el virtual ganador de la elección para renovar la dirigencia sindical para el periodo 2026–2029, tras encabezar el conteo preliminar de votos.

De acuerdo con los resultados preliminares, la planilla roja obtuvo mil 785 sufragios, mientras que la planilla tinta, encabezada por Zayda Janeth Flores Manjarrez, registró mil 399 votos.

Las votaciones iniciaron a las 10:00 horas y cerró a las 18:00 horas.

El conteo de votos habría concluido a las 21:45 horas.

Los resultados preliminares fueron dados a conocer alrededor de las 22:00 horas en el Salón de Usos Múltiples del sindicato, en Culiacán.

Durante la jornada, trabajadores sindicalizados que respaldaban el proyecto de la planilla roja permanecieron en el exterior del recinto a la espera del resultado.

En la contienda participaron dos candidatos, luego de que previamente desistieran de registrarse Julio Duarte Apán, actual secretario general, por motivos de salud, y Manuel Alfonso Espinoza Ramos por razones personales.

Previo al proceso electoral, en las paredes del recinto fueron detectadas pintas con advertencias y amenazas para inhibir la participación; sin embargo, la jornada se desarrolló sin incidentes y bajo vigilancia militar y policial.