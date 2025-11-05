$!Asegura Inzunza que Cobaes ya tiene el 4.1% de abandono escolar, números que son positivos

“El abandono escolar de Cobaes es del 4.1 por ciento, es un abandono, un porcentaje de los menores que hay, creo que es el menor aquí en el Estado. No hemos tenido en sí deserción por ese hecho. Sí hemos tenido inasistencias, alumnos que se nos han ido, pero luego regresan”, comentó Inzunza Cázares.

Durante una conferencia, realizada este miércoles para anunciar su carrera pedestre, se habló de la constante actualización de las unidades académicas y las inasistencias de alumnos que se retiran y regresan a las clases, pero comparten no tener deserciones por la inseguridad y estar mejor ahora que semestres pasados con estudiantes intermitentes.

A pesar de la situación de inseguridad por la que atraviesa el estado, el Colegio de Bachilleres del Estado muestra un porcentaje de abandono de apenas el 4.1 por ciento, algo positivo, según señaló el director general de la institución, Santiago Inzunza Cázares, pues demuestra que los jóvenes quieren aprovechar sus estudios.

También explicó que la manera de impartir clases, cuando aparecen oleadas esporádicas de violencia, se brindan de manera virtual, así como en Badiraguato que es una de las sedes del Cobaes, donde los estudiantes tuvieron que dejar de asistir a los salones, así como en pandemia.

“Tenemos un ciclo escolar, digamos, con sus días, sobre todo en la zona centro, donde es sabido, el resto del Estado está como que no pasa nada, no hemos tenido eventos en el resto, salvo aquí en la zona centro, que son en donde más ha sucedido y en Badiraguato fue un poquito... últimamente dos planteles han estado trabajando en línea”, mencionó.

De igual manera, se habló de que la institución tiene 32 mil estudiantes y estos, al estar en las instalaciones con clases normales, cuentan con seguridad, teniendo cercas, bardas y puertas que fungen como única entrada y salida.

El pasado 4 de septiembre, el propio Inzunza Cázares estuvo de visita en Mazatlán y señaló ante medios del puerto que la institución registraba apenas un 5 por ciento de alumnos que desertan de los estudios y que esto se debe a que se han implementado nuevas estrategias de seguimiento a los problemas de los jóvenes, así como una buena orientación por parte de los maestros y personal docente.

“Cobaes es el bachillerato que tiene los niveles de abandono escolar más bajos. Ahorita andamos alrededor de un 4 o un 5 por ciento de abandono, cuando la media nacional anda alrededor del 12 por ciento, pero que estamos hablando de algo reflejado en todo el país”, dijo Inzunza Cázares aquel 9 de septiembre.