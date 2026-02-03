Asegura Madueña que retraso de pago es ajeno a la UAS y que segunda quincena se pagará esta semana

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, señaló que el retraso en el pago de la segunda quincena de enero es ajeno a la institución y que no se ha dejado de presionar a las autoridades federales para que aceleren la entrega de los fondos.

Aclaró además que, de llegar el recurso este día martes, el pago de la quincena a los trabajadores activos y jubilados se realizaría este miércoles miércoles; pero de haber un retraso, el pago se efectuaría a más tardar el jueves 5 de febrero.

“La semana pasada nos comentaba el director general de Educación Superior, el doctor Carlos Iván Moreno —y esto nos lo confirmó el viernes—, así como el director de Subsidios, el doctor Óscar Ortega Cortés, que el recurso nos estaría llegando entre martes y miércoles. Si se retrasara el miércoles, está garantizado para pagar el día 5 de febrero”, expresó Madueña Molina durante su participación en los micrófonos de Radio UAS este martes.

Agregó que todos los rectores de las universidades públicas deben entregar a la Secretaría de Educación Pública el denominado Convenio Financiero, firmado por las autoridades universitarias y los gobiernos estatales.

Sin embargo, este año hubo un retraso por parte de la SEP, ya que el documento que llegó a la UAS el 5 de enero contenía errores y tuvo que ser devuelto para su corrección.

“Nos lo regresaron hasta el día 16 de enero, que fue viernes, y el lunes 19 fue firmado por las autoridades estatales. Ahí quiero agradecerle al señor Gobernador por agilizar la firma, ya que intervienen varias instancias: el Gobernador, la Secretaría de Gobierno, Finanzas, Transparencia y Educación”, dijo.

Señaló que el martes 19 se entregó a la SEP y que, de acuerdo con los trámites normales, una vez que ingresa el convenio, transcurren 10 días hábiles para que Hacienda lo registre debidamente y pueda otorgar los recursos a la universidad.

El Rector refrendó que, en cuanto lleguen los fondos, se pagará la segunda quincena del mes.

Agregó que se tiene proyectado saldar los pagos al IMSS, Infonavit y SAT con los recursos de este mes para evitar retrasos, créditos fiscales y multas.

“Queremos comentarle a la comunidad universitaria que hemos estado muy al pendiente y dándole seguimiento. En su momento informamos que la quincena se pagaría esta semana; según lo dicho por los directores de Educación Superior y de Subsidios, estaríamos pagando a más tardar el jueves. Si llega el recurso hoy, pagamos mañana; si llega mañana, pagamos el jueves”, manifestó.

Agregó que en los primeros meses del año suele presentarse el problema del cierre de ventanilla en Hacienda, tal como ocurrió el año pasado, lo que retrasa la ministración.

No obstante, se espera que este 2026 no se repita dicha situación, pues con el Convenio Financiero firmado y entregado, el recurso no debería pasar del día 10 de cada mes.

Añadió que la Universidad está preparada para recibir a todos los jóvenes que deseen ingresar en el nuevo ciclo escolar. Enfatizó que jamás se renunciará al compromiso social de dar la mayor cobertura posible a pesar de la escasez de recursos histórica; por ello, este 2026 se mantiene el compromiso de cobertura universal, con excepción de las carreras de Médico General y Odontología.