Luego de que durante la mañana de este lunes trascendieron las renuncias del PRI Sinaloa por parte de Sandra Lara, Antonio Castañeda y Francisco Javier Luna, la dirigente del partido, Paola Gárate, dijo respetar sus decisiones, además descartó una desbandada dentro del partido.

“Respeto, agradecimiento y, bueno, no es desbandada yo más bien diría que son tiempos de definiciones, lamentamos que en esta nueva etapa del PRI en Sinaloa no nos acompañen, pero respetamos sus posturas y por supuesto que no esperamos más (renuncias)”, declaró Gárate Valenzuela.

“No hay desbandada, son tres personas que tomaron la decisión muy personal, que hicieron análisis, que además en lo que comentan son muy respetuosas, entonces, no hay ninguna desbandada, son momentos de definiciones, nada más... al revés, están sumándose más personas”, manifestó.

Por otro lado, reiteró no desestimar las renuncias de los ahora ex militantes del PRI e indicó que lo siguiente para el partido es invitar a los priistas para continuar en la búsqueda de sus objetivos.

“La trayectoria y el perfil la reconocemos, la agradecemos por la encomienda bien sacada... Hice contacto con ellos, sin embargo, a nosotros lo que nos toca como partido es seguir invitando a todas y todos los priistas que les mueva el rumbo que lleva el País”, puntualizó la Presidenta del PRI Sinaloa.

Esta mañana, Sandra Lara presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional tras 28 años de integrar el mismo; lo mismo ocurrió con Antonio Castañeda quien cortó 34 años de militancia este 12 de junio; por su parte Francisco Javier Luna se alejó del partido el pasado 5 de junio y cortó así su estancia que databa desde 1972.