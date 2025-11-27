$!Asegura Profepa herbario de la UAS por no contar con registro federal

CULIACÁN._ El herbario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicado en la Escuela de Agronomía e integrado por más de 20 mil plantas preservadas, fue asegurado de manera precautoria por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sinaloa.

El titular de la dependencia, Marco Antonio Moreno León, informó que la revisión inició tras una denuncia ciudadana que derivó en una verificación que tomó cerca de un mes, en la cual detectaron que la colección científica no cuenta con el registro obligatorio ante la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Es una colección científica muy grande, de mucho valor, pero por denuncia ciudadana tuvimos que hacer la verificación en materia de vida silvestre y nos encontramos más de 20 mil ejemplares... desafortunadamente, la universidad no tiene registrada su colección como una colección científica”, explicó.

Moreno León aclaró que no existe clausura ni decomiso del herbario, sino un aseguramiento precautorio, figura que permite que los ejemplares permanezcan físicamente en la universidad y se sigan utilizando para fines académicos y de investigación, pero bajo resguardo federal.

“Pasan a ser propiedad de la nación momentáneamente, asegurados, no es que se los quitemos ni que les cerremos el herbario”, explicó.

“El herbario sigue en la UAS, operando y todo pero asegurado; digamos tú lo tienes, tú lo usas sin ningún problema, no estamos limitando el uso académico ni de investigación del herbario, solamente se asegura para que ellos hagan su procedimiento de registro, tienen que hacer su base de datos y registrarlo”.