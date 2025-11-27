$!Asegura Profepa herbario de la UAS por no contar con registro federal

CULIACÁN._ El herbario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicado en la Escuela de Agronomía e integrado por más de 20 mil plantas preservadas, fue asegurado de manera precautoria por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sinaloa.
El titular de la dependencia, Marco Antonio Moreno León, informó que la revisión inició tras una denuncia ciudadana que derivó en una verificación que tomó cerca de un mes, en la cual detectaron que la colección científica no cuenta con el registro obligatorio ante la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Es una colección científica muy grande, de mucho valor, pero por denuncia ciudadana tuvimos que hacer la verificación en materia de vida silvestre y nos encontramos más de 20 mil ejemplares... desafortunadamente, la universidad no tiene registrada su colección como una colección científica”, explicó.
Moreno León aclaró que no existe clausura ni decomiso del herbario, sino un aseguramiento precautorio, figura que permite que los ejemplares permanezcan físicamente en la universidad y se sigan utilizando para fines académicos y de investigación, pero bajo resguardo federal.
“Pasan a ser propiedad de la nación momentáneamente, asegurados, no es que se los quitemos ni que les cerremos el herbario”, explicó.
“El herbario sigue en la UAS, operando y todo pero asegurado; digamos tú lo tienes, tú lo usas sin ningún problema, no estamos limitando el uso académico ni de investigación del herbario, solamente se asegura para que ellos hagan su procedimiento de registro, tienen que hacer su base de datos y registrarlo”.
El funcionario detalló que esta Ley obliga a todas las instituciones que resguardan ejemplares de flora o fauna, incluidos museos, viveros, jardines botánicos y otras universidades, a contar con un registro y un plan de manejo autorizado.
La falta constituye una infracción administrativa federal. Por ello, Profepa turnó el caso a su área jurídica e inició un procedimiento administrativo contra la universidad, que fue notificada formalmente del acta.
Indicó que la UAS deberá presentar documentación, comprobar la procedencia legal de los ejemplares y regularizar el registro de su colección.
La sanción, mencionó, ya está en curso, aunque el monto y los plazos serán determinados por el área jurídica de Profepa.
“Claro, siempre que hay una violación a una norma federal hay sanción. De hecho ahorita ya hay sanción, va a haber una sanción... el jurídico lo tiene que determinar.
“Ellos tienen pues todo el derecho a defenderse, si así lo consideran, si ellos consideran que no es correcta, no es justa, pues ellos tienen sus abogados... nosotros buscamos es este realmente coadyuvar para que se solucione el asunto, no queremos entrar en un tema de conflicto con la universidad, sino al contrario, apoyarlos en lo que en lo que a nosotros nos compete para que ellos regularicen su situación.
“Si ellos se niegan a registrar, vamos a pensar en un extremo, pues este la procuraduría actúa. Pues les puede ahora sí que decomisar el material, este clausurar el herbario, una sanción más alta”, apuntó.
La delegación en Sinaloa informó que realizará un operativo estatal para revisar colecciones científicas públicas y privadas, incluidas las de otras universidades, museos, jardines botánicos y viveros.
“Estoy seguro que muchas colecciones científicas no están registradas, ya sea de fauna, de invertebrados, de peces, todas las universidades tienen colecciones, todas las universidades”, dijo.
“Tenemos otro operativo de ese mismo tema de revisar todas las colecciones, museos, colecciones privadas, colecciones públicas, tienen que tener un registro ya sea de ejemplares o de parte de ejemplares, por ejemplo, los museos que manejan ejemplares disecados, todo eso debe un permiso autorizado entonces estamos viendo temas que no son comunes”.