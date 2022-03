Asegura Rocha Moya que fue contactado por el Club Querétaro para negociar su traslado a Culiacán

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, dio a conocer en su conferencia semanera que fue contactado por directivos del Club de Fútbol Gallos Blancos de Querétaro para negociar el supuesto traslado de la franquicia a Culiacán.

El mandatario estatal se dijo dispuesto a apoyar esta mudanza, pues esto sería un espectáculo para los sinaloenses, no obstante, este encuentro con directivos, aseguró, que podría llevarse a cabo en esta semana, donde se valorarán los planteamientos del conjunto queretano para jugar en la capital.

“De manera transparente, yo lo apoyaría, ya me buscaron, voy a verme porque si es traer un espectáculo para los ‘Culichis’ y los sinaloenses vamos a traerlo, le gusta a la gente transparente”.

“Primeramente, que no se quieran venir para acá por que no los quieren un año, es la primera cuestión, la segunda es ¿cuales son las condiciones en la que podemos recibirlos? no me desestima el asunto”.

Afirmó que de lograrse una concesión, esta deberá ser aprobada por el Congreso del Estado

Tras el incidente ocurrido en el Estadio La Corregidora en Querétaro el pasado 5 de marzo, las autoridades de la Liga MX determinaron una serie de sanciones contra el club, de las que destaca el veto del inmueble y partidos a puerta cerrada por un año, inhabilitación de su directiva actual, así como el traspaso del equipo a Grupo Caliente, empresa propietaria de Xolos de Tijuana y Dorados de Sinaloa.

Tras estas sanciones, los nuevos propietarios del equipo queretano nombraron como presidente del club a Antonio Nuñez, quien actualmente se encarga del conjunto sinaloense, lo que desató que distintos medios difundieran sobre la posibilidad de que el nuevo mandamás se traiga a Gallos Blancos a jugar a Culiacán.