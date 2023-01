Asegura Rocha Moya que no hay reporte de caída en turismo para Sinaloa

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya descartó que haya reportes oficiales por la caída de reservaciones para cuartos de hotel en lo destinos turísticos de Sinaloa por los hechos violentos del pasado 5 de enero.

En su conferencia de prensa La Semanera, el mandatario aseguró que previo al hecho había un reporto de que las reservaciones habían repuntado, pero que no tiene algo que lo contradiga después de la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, tras un operativo que provocó enfrentamientos y violencia en varios municipios del estado.

“No hay, no tenemos reportes de caídas de reservaciones, tenemos muy repuntadas las reservaciones para entonces, no creo que... no tenemos reporte nosotros, reporte oficial, yo no sé de dónde lo tomaste, pero nosotros no tenemos reporte oficial que haya caída en las reservaciones”, expresó Rocha Moya.

Mazatlán, el puerto turístico con mayor actividad en Sinaloa, también fue alcanzado por los hechos de violencia tras la captura de Guzmán López.

En las inmediaciones de la ciudad hubo despojo de vehículo, quema de camiones y bloqueos de las principales rutas, además de enfrentamientos.

Por la tarde, hubo reporte de hechos similares dentro de la ciudad.

A Ovidio Guzmán lo detuvo el Ejército en un operativo coordinador con la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, luego de irrumpir en la comunidad de Jesús María, en la zona rural serrana en la franja norte del municipio de Culiacán, pero su detención desató enfrentamientos y bloqueos en otra decena de municipios.