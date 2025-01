Asegura Rocha Moya que programa de vivienda evitará necesidad de hacer invasiones

CULIACÁN._ Gracias a la Política Nacional de Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción por parte del Infonavit de 29 mil viviendas para Sinaloa; y aunado a los programas propios del Gobierno del Estado y los ayuntamientos, se estará dando respuesta a la demanda de vivienda popular y también no habrá necesidad de incurrir en la práctica de invasiones, aseguró Rubén Rocha Moya.

El Gobernador señaló que ello se deberá a que estos nuevos programas tienen como beneficiarios también a trabajadores no derechohabientes del Infonavit.

Durante su Conferencia Semanera de este martes, el Mandatario estatal destacó que de las 29 mil viviendas que construirá el Infonavit durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, más de la mitad, un total de 15 mil casas, podrán ser adquiridas por personas que carezcan de dicha prestación de vivienda por medio de un trabajo formal, con lo cual se desestimulará la invasión de terrenos privados y que además no cuentan con ningún servicio básico necesario para la creación de una colonia popular.

“Hay un programa de gobierno muy amplio, no necesitan invadir, hay 15 mil de esas casas que se van a hacer para gente que no tiene Infonavit, o sea, es una renta social, le van a dar su casa y van a pagar 2 mil pesos, o lo que sea de renta, pero esa renta es abono a la casa. Eso es muy importante para que no promuevan invasiones de terrenos que todavía no tienen seguridad de nada”, dijo.

Además de este programa anunciado por la Presidenta de la República, por lo que toca al ámbito local, Rocha Moya se refirió a la pronta asignación de 340 lotes urbanizados en el sector norte de Culiacán, contiguo a la colonia Loma de Rodriguera, donde se trabaja en coordinación con el Ayuntamiento en los últimos detalles para asignar dichos terrenos.

“Esos lotes se los vamos a dar a la gente que anda invadiendo, para eso son, ya los tenemos listos, ya vamos a ir a dar el banderazo para que la gente se vaya inscribiendo, y vamos a seguir abriendo espacios en terrenos que vayamos consiguiendo, pero este ya lo tenemos, está muy bonito, al pie del cerro, se está trabajando perfectamente con maquinaria para que queden los lotes debidamente establecidos, con todos los servicios. Entonces, no hay necesidad de que nos generen conflictos con particulares, y menos con vecinos, no afectemos a terceros”, pidió.

Sobre este mismo tema, el Secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, por instrucciones del Gobernador, se refirió a la Política Nacional de Vivienda para el Bienestar, que en Sinaloa contempla la construcción de 29 mil viviendas del Infonavi; 14 mil para trabajadores derechohabientes y 15 mil para familias sin dicha prestación social. Solo falta por determinar el número de viviendas que se construirán en cada municipio.

Castro Meléndez añadió que además se condonarán las deudas que familias tengan con el Infonavit, que ya hayan pagado su vivienda pero que debido al sistema financiero que se aplicó en el pasado esas casas aún se siguen pagando, esto en beneficio de 60 mil trabajadores sinaloenses que se encuentran en esta situación.

“Por otro lado, más de 50 mil familias que ya pagaron sus casas, pero las escrituras no han sido liberadas, Infonavit ya tiene determinado cómo se va procesar la liberación de estas escrituras, hay una serie de trabas que tienen que ver con el hecho de que para efecto de liberarlas tenían que hacerse trámites ante notarios públicos, justo Infonavit ya está procesando los acuerdos para que esto ya no se necesite”, dijo.