El Gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que ya está asegurada la suficiencia presupuestal en Segalmex para el pago de los 750 pesos por tonelada de maíz, pues el martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público radicó los 3 mil 250 millones de pesos de este programa especial a esa dependencia, cuya mayor parte, alrededor de 2 mil 800 millones de pesos, corresponden para productores de Sinaloa.

Durante una pausa en una gira de trabajo por Guamúchil, Rocha Moya habló principalmente de la comercialización de la cosecha de maíz, y al respecto reiteró el llamado a los productores que todavía no se han pre registrado a que lo hagan cuanto antes, pues el plazo vence el 3 de julio, aunque adelantó que en caso de que queden fuera algunos productores, buscará la manera de apoyarlos para que ingresen al pre registro, pero exhortó que lo hagan antes de esta fecha para evitar cualquier complicación.

“A mí no me gustan los impedimentos, si no es así -que no se hayan registrado- yo voy a buscar la manera de ayudarlos, eso de que no hay prórroga, eso lo veremos, ¿en este momento qué les pido a los productores? Que se registren, corren el riesgo de que puedan tener dificultades, si alguien tiene problemas, así como estamos consiguiendo este recurso que lo conseguimos para todos, 3 mil y tantos millones de pesos, pues si me faltan cinco que no entraron, si me faltan 10, voy a tener más facilidad para conseguirlos, pero no se queden atrás, hagan su registro”, reiteró en su llamado el Gobernador..