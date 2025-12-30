Asegura Sebides que mantiene atención integral a familias desplazadas tras desalojo en Montesierra

El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, informó que mantiene de manera permanente una atención humanitaria e integral a familias en situación de desplazamiento en Culiacán, en coordinación con distintas instancias estatales y municipales.

En el caso específico del sector Montesierra, al norte de la ciudad, la dependencia estatal detalló que, tras la aplicación de las herramientas de diagnóstico correspondientes, se identificó a 26 familias en condición de desplazamiento forzado.

La autoridad precisó que este número no representa la totalidad de las personas que se encontraban asentadas en el predio, ya que también se detectaron otros perfiles poblacionales.

Sebides indicó que a las familias identificadas en condición de desplazamiento se les ha brindado la atención institucional correspondiente, la cual incluye apoyos de alimentación, entrega de insumos invernales y orientación social, además del acompañamiento necesario para su posible incorporación al padrón estatal de personas desplazadas.

La dependencia explicó que la integración a dicho padrón es un proceso indispensable para garantizar una atención integral y canalizar los apoyos conforme a la normatividad vigente. No obstante, reconoció que algunas familias aún no han concluido este trámite, aunque el acompañamiento institucional se mantiene de manera permanente.

“El acompañamiento se mantiene de manera permanente, priorizando el respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas”, informó la dependencia.

Respecto a las alternativas ofrecidas a las familias tras el desalojo del predio, el titular de Sebides, Omar López Campos, señaló que algunas aceptaron el traslado al albergue habilitado por el Gobierno del Estado, mientras que otras optaron por regresar a sus lugares de origen.

“Algunas familias aceptaron el apoyo del albergue que habilitamos en condiciones dignas y seguras, y otras pues encontraron condiciones para regresar a sus lugares de origen”, expresó el funcionario.

El Gobierno del Estado reiteró que continuará trabajando con sensibilidad social, coordinación interinstitucional y apego a la legalidad para atender a las familias en situación de desplazamiento, priorizando su bienestar y una atención digna.