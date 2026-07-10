Asegura Secretario de Economía de Sinaloa que buscará reunirse con la Intercamaral de Culiacán

El Secretario de Economía de Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia, informó que en los próximos días buscará sostener una reunión con la Intercamaral de Culiacán, organismo que reúne a diversas cámaras que han manifestado preocupación por el impacto de la crisis de seguridad en la actividad económica.

El funcionario estatal señaló que, desde que asumió el cargo el pasado 27 de junio, ya sostuvo encuentros con representantes de Profesionales Inmobiliarios, Canaco y Canacintra, y afirmó que su intención es mantener diálogo con todos los organismos del sector productivo.

“Mi idea es estar con absolutamente todas las cámaras. Esa es la instrucción que recibí de la gobernadora. Vamos a estar cerca de todos los empresarios, desde los tianguistas hasta los más grandes. Me interesa transmitir el mensaje de que el Gobierno es aliado de todas las personas que hacen negocios en el Estado”, expresó.

Aunque reconoció que aún no hay una fecha definida, aseguró que buscará concretar el encuentro “a la brevedad”, incluso la próxima semana.

En los últimos meses, la Intercamaral ha advertido una disminución en las ventas, el cierre temporal o definitivo de negocios, la cancelación de inversiones y la necesidad de implementar apoyos para mitigar los efectos de la violencia en el sector productivo.

Al ser cuestionado sobre el número de empresas que han cerrado debido a la inseguridad, Aguerrebere Espitia evitó dar una cifra y destacó la resiliencia del sector empresarial.

“No hay nadie más optimista y más valiente que los empresarios, de todos los tamaños, desde los más chiquitos, ustedes los escucharon hasta los medianos con los que he estado platicando en las cámaras y algunos grandes también que tienen intereses de inversión”.

“Los veo yo en realidad con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de invertir y con muchas ganas de que el Estado prospere a a través de ellos”, sostuvo.

Desde el recrudecimiento de la violencia, la Intercamaral de Culiacán, integrada por organismos como Coparmex, Canacintra, Canaco, la Asociación de Hoteles y Moteles, CMIC, AMMJE y Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, entre otros ha solicitado mayor coordinación en materia de seguridad, estrategias para reactivar la economía, apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la caída en ventas, así como incentivos fiscales y facilidades administrativas para los negocios.

Además, sus integrantes han señalado que la situación de inseguridad ha derivado en reducción de horarios de operación, disminución de clientes, cancelación de eventos y cierre de algunos establecimientos, principalmente en Culiacán.