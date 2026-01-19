Asegura SEPyC que la escuela es el espacio más seguro y defiende la presencialidad en Sinaloa

La escuela es el espacio más seguro para la niñez en Sinaloa, al estar respaldada por protocolos y coordinación permanente con autoridades de seguridad, afirmó la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo del Cuarto Informe de Gobierno.

Lo anterior, luego de los señalamientos de la diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, quien cuestionó el presunto incumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y advirtió que estos rezagos habrían dejado a miles de jóvenes fuera del sistema educativo, incrementando su vulnerabilidad a la exclusión social y a la delincuencia.

En ese sentido, Félix Niebla afirmó que, aún con las afectaciones provocadas por la crisis de seguridad, se mantiene la presencialidad escolar, bajo el compromiso de que la autoridad educativa se hace responsable de la seguridad dentro de los planteles.

“Tenemos acciones permanentes con la Secretaría de Seguridad. Tengo el contacto directo con Guardia Nacional para atender. Nuestras maestras y maestros cuentan con la preparación adecuada para la aplicación de protocolos y reitero, el lugar más seguro de la niñez en Sinaloa es la escuela. Una vez que entra por el pórtico escolar, la responsabilidad es nuestra y la asumimos como tal”, aseguró.

“Las afectaciones en los temas de seguridad a la luz de todo las podemos observar. Sin embargo, nosotros insistimos en que nuestros niños asistan en la presencialidad y que nos hagamos cargo de su seguridad”, aseveró.

La seguridad en los planteles, explicó, se fortalece mediante la aplicación del programa Entornos Escolares Seguros, el cual se articula con la Mesa de Construcción de Paz y mantiene un vínculo diario con la mesa de seguridad.

Reconoció que el abandono escolar se concentra principalmente en secundaria y media superior, por lo que las becas y programas de prevención de adicciones se han focalizado en esos niveles educativos.

Explicó que estudios internos muestran que muchos estudiantes no regresan a clases después del periodo vacacional de diciembre, razón por la cual se implementan apoyos económicos y estrategias de seguimiento para sostener la matrícula.

La funcionaria destacó también la apertura de bachilleratos en turnos vespertinos dentro de secundarias, principalmente en zonas de alta vulnerabilidad de Culiacán y Mazatlán, con el objetivo de acercar la educación media superior a jóvenes que de otra forma no continuarían sus estudios.

“Somos conscientes y hemos dado cuenta en esta glosa de cómo ahí tenemos un abandono más representativo. Sin embargo, estamos acercando la educación media superior a todas las comunidades. Por eso mencioné la transferencia de secundarias que en la mañana abren como tal en el turno matutino y en el turno vespertino son bachilleratos”, apuntó.

En materia de infraestructura educativa, precisó que durante 2025 se ejercieron más de 833 millones de pesos en inversión estatal, además de recursos federales del programa La Escuela es Nuestra, que permite a padres y madres decidir directamente las mejoras en los planteles.

Educación como escudo ante la violencia

La secretaria de Educación Pública y Cultura reconoció que Sinaloa atraviesa un contexto complejo marcado por hechos de inseguridad, particularmente en la zona centro del estado; sin embargo, aseguró que el sistema educativo ha respondido con acciones focalizadas para evitar que la violencia interrumpa el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes.

Explicó que, ante esta situación atípica, la dependencia activó un Plan de Recuperación de Aprendizajes dirigido a los planteles que han registrado afectaciones, principalmente en municipios como Culiacán y Navolato, con el objetivo de reforzar conocimientos, habilidades y, de manera prioritaria, la formación en valores.

“Sinaloa atraviesa por un contexto atípico, un contexto que obligó a la Secretaría de Educación a tomar acción inmediata a través del plan de recuperación de aprendizajes... Esto va directamente dirigido a todas aquellos planteles educativos que han tenido alguna afectación por los hechos de inseguridad, sobre todo en el centro de nuestro estado. Aquí particularmente nos referimos a Culiacán y Navolato”.

La funcionaria destacó que la escuela no solo cumple una función académica, sino también social, al convertirse en un espacio de contención, acompañamiento y prevención, donde se impulsa la educación para la paz, la prevención de adicciones y la resolución pacífica de conflictos.

Asimismo, subrayó que estas acciones se desarrollan en coordinación interinstitucional con áreas de seguridad y programas preventivos, como parte de una estrategia integral para proteger a la comunidad escolar y reducir los riesgos derivados del entorno de violencia.

Destaca avances en cobertura, inclusión y becas en todos los niveles educativos

Detalló que en educación primaria la cobertura alcanza el 98.6 por ciento, mientras que en secundaria se ubica en 94.8 por ciento, con una matrícula de más de 151 mil estudiantes, nivel en el que se aplica la beca universal Rita Cetina y programas de prevención de adicciones.

Indicó que el rezago educativo en la entidad se ha reducido en 3.1 por ciento, con menos sinaloenses sin primaria y secundaria terminadas, y destacó un crecimiento del 8 por ciento en la matrícula de educación indígena, así como la atención a 9 mil 465 niñas y niños migrantes mediante esquemas educativos flexibles.

En educación media superior, afirmó que Sinaloa ocupa el segundo lugar nacional en cobertura, con un 94 por ciento, lo que equivale a nueve de cada diez jóvenes de entre 15 y 18 años inscritos en bachillerato.

Añadió que se han fortalecido modalidades como la educación dual y la educación media superior a distancia para atender comunidades rurales y zonas serranas.

Respecto a educación superior, informó que el estado alcanzó una matrícula histórica de 170 mil 888 estudiantes, apoyada por programas de becas como Jóvenes Escribiendo el Futuro, así como por la expansión de la infraestructura universitaria y la vinculación de las universidades con proyectos de desarrollo social y productivo.