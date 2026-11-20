El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, aseguró que Mazatlán es una ciudad segura y afirmó que alrededor de 10 mil elementos de distintas corporaciones mantienen un despliegue coordinado en el municipio para garantizar la seguridad de sus habitantes.

Cuestionado sobre las declaraciones de autoridades municipales respecto a las condiciones de seguridad en el puerto, así como las molestias que estas expresiones generaron entre ciudadanos, el funcionario sostuvo que las instituciones de seguridad mantienen operativos diariamente.

“En Mazatlán se encuentra un despliegue aproximadamente de 10 mil efectivos, los cuales de manera coordinada materializan todos los días diferentes operativos para garantizar la seguridad de las personas”, declaró.

Ante las críticas de ciudadanos, Téllez López respondió que las personas están en libertad de manifestar su desacuerdo con las declaraciones de los funcionarios.

“Pues están en toda su libertad de molestarse de los comentarios que realizamos nosotros. Hay gente que va a estar de acuerdo, hay personas que también no van a estar de acuerdo con lo que nosotros manifestamos, pero el trabajo ahí se ve reflejado de todas las instituciones”, expresó.

Al preguntarle directamente si considera que Mazatlán es seguro, respondió: “Sí, es seguro Mazatlán”.

Sobre las detenciones registradas durante la semana en la zona sur de Sinaloa, el Secretario confirmó que se han realizado diferentes intervenciones, aunque dijo desconocer cuántas personas detenidas fueron vinculadas a proceso.

Explicó que esa información corresponde a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del Estado, instancias responsables de dar seguimiento a las investigaciones y procesos judiciales.

En otro tema, al ser cuestionado sobre un enfrentamiento entre civiles y elementos del Ejército Mexicano, indicó que tenía conocimiento de que una persona resultó herida, aunque no proporcionó mayores detalles sobre el hecho.