Asegura Torres Félix que de llegar a gobernar, centrará esfuerzos en salud, economía y combate inseguridad

El candidato a la gubernatura de Sinaloa por el partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, aseguró que de llegar a ser Gobernador centrará sus esfuerzos en temas de salud, desarrollo económico y combate a la inseguridad.

Durante su participación del debate entre candidatos al Gobierno de Sinaloa, que organiza Coparmex, criticó que no haya estado presente el abanderado de la alianza Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, y que su ausencia es porque algo teme.

“Soy el candidato que primero dio a conocer sus propuestas, mediante un manifiesto que presenté el primer día de campaña, como Gobernador le daré resultado a la gente sin excusas y sin pretextos, seré un Gobernador empleado de la gente”, dijo.

Explicó que atenderá temas de salud, la recuperación económica y combate a la inseguridad.

“Es decir, medicinas en los hospitales públicos, vacunas contra el Covid para todas y todos, y también rescataremos más de 10 mil negocios que han cerrado y crearé un programa de empleo temporal”.

Luego hizo la crítica contra Rocha Moya, el candidato que según las encuestas está en primer lugar de las preferencias en Sinaloa y quien declaró hace un par de semanas que no acudiría a este ejercicio, porque el organismo que lo organiza, Coparmex, apoya a la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD.

“Me gusta debatir, porque de esta manera la gente tiene elementos para decidir su voto, no concibo la política sin debatir las idea y las propuestas, en la política el que no quiere debatir no merece ganar, pues algo oculta”, expresó.

“Qué pena que no esté aquí Rubén Rocha, al no asistir a este debate, desdeña a los ciudadanos”.

Agregó al final que como Gobernador defenderá a las familias sinaloenses y alzará la voz ante quien la tenga que alzar, para logar mejores condiciones condiciones de vida.

Durante su segunda participación, Torres Félix aprovechó una pregunta de uno de los invitados para criticar el gasto de mil 200 millones de pesos que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel en imagen y los 700 millones de pesos que también se aplicó para construir el estadio de futbol profesional en Mazatlán.

“Vemos con tristeza que el gobierno federal de Morena ha cancelado este programa que tiene qué ver en el combate a la seguridad pública, Morena todos los días nos da muestra de su ineptitud y de la falta de resultados”, dijo.

“Lo que haríamos llegando al gobierno, para recuperar ese programa o sustituirlo, en las secretarías de Gobierno del Estado, hay muchos gastos superfluos, si hubo mil 200 millones para contratos con medios de comunicación, si hubo 700 millones de pesos construir un estadio de futbol y regalárselo a uno de los hombres más ricos de México, obviamente que buscándole podemos recuperar ese recurso de Fortaseg, que le hacen tanta falta a Sinaloa”.

También dijo que buscarían una reingeniería de la nómina del gobierno estatal y terminar con los aviadores.

“Efectivamente, ocupamos hacer en el Gobierno del Estado, una reingeniería administrativa, para detectar a gente que son aviadores, y ahí hay muchos recursos, hay muchos gastos, como le digo, que no son necesarios, hay mucho gasto superfluo dentro de Gobierno del Estado, y también he hecho el compromiso de vender los aviones, los helicópteros, la casa de playa para el Gobernador, para reforzar los servicios de salud”, expresó.

Guardia Nacional sin resultados en Sinaloa y México

Torres Félix dijo que en su administración, él no continuaría con dicha estrategia más bien fortalecería a la policía estatal y atacaría las causas de la inseguridad e invertiría en el deporte y la cultura.

“Fue un error, la Guardia Nacional no ha dado resultado, ha sido un fracaso, porque vemos que la violencia va en aumento en México y en Sinaloa; mi estrategia es fortalecer a las policías, ir a las causas, generar espacios deportivos, generar bibliotecas, generar convivencia social, generar programas de valores”, expresó Torres Félix.

“Obviamente que tiene que haber una coordinación, entre el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, pero yo lo que veo es que la Guardia Nacional está dando resultado en México y ahí están los datos”.

Durante la serie de preguntas con representantes de los medios de comunicación, a Torres Félix lo cuestionó Adrián López Ortiz, director general del periódico Noroeste, indagó sobre si su campaña está libre de los apoyos de la narco política.

“Totalmente libre, el compromiso nuestro es con la gente, somos un proyecto ciudadano, sin compromiso con nadie, solamente con la gente”, expresó.

“Traemos una campaña muy austera, prácticamente el Movimiento Ciudadana en Sinaloa no tiene prerrogativas, pero la gente se va sumando”.

Sobre su estrategia para atacar la inseguridad pública, explicó que habrá apoyos sociales con énfasis en el deporte y la cultura.

“Pues trabajar, como te digo, de la mano con la sociedad, haciendo equipo con la gente, yendo las causas, con programas sociales, con programas de apoyo para las familias, generando espacios, canchas deportivas, con mucho apoyo a la cultura”, dijo.

“Cuando fui alcalde, creamos escuelas de música, construimos más unidades deportivas que cualquier otro ayuntamiento, bajamos los indicadores, el homicidio, el robo de vehículo, robo de comercio, robo a casa habitación, construimos muchas obras en las colonias, apoyamos mucho a la policía y ahí están los datos, los datos son duros, son datos son fríos, chécale, pregúntale a la gente, cuántas canchas de futbol construimos en todo el municipio de Culiacán”.

Al final, también opinó que la Comisión Estatal de Víctimas debe tener más apoyo del Gobierno del Estado, porque sólo ha quedado en discurso de retórica y con muy poco presupuesto.