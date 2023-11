Pese a que la Universidad Autónoma de Sinaloa aseguró haber solventado las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación en el informe 1706, el ente fiscalizador estableció que los documentos presentados por la institución no fueron suficientes para subsanarlos.

Esto luego de publicaciones de Noroeste donde se dan a conocer que dichas observaciones incluyen compras fraccionadas y a sobreprecio en favor de proveedores ligados a la familia del ex Rector y fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda; además de sobresueldos a empleados de la Universidad.

Sin embargo, la Auditoria de la Federación señaló que los documentos entregados no fueron suficientes para aclarar o justificar lo observado, entre lo que destacan 67.1 millones de pesos no comprometidos que no fueron reintegrados o pagos excesivos a empleados universitarios.

“Como resultado del análisis efectuado por la Unidad Administradora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 10, 11, 13, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 28 y 31 se consideran como no atendidos”, establece la ASF.