Asegura Yeraldine Bonilla que hay gobernabilidad en Sinaloa pese a salidas del gabinete por proceso interno de Morena

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que el Gobierno del Estado mantiene estabilidad y gobernabilidad, pese a las licencias solicitadas por integrantes de su gabinete para participar en el proceso interno de Morena este sábado.

Bonilla Valverde informó que será la próxima semana cuando tomen protesta los nuevos titulares de las dependencias que quedaron acéfalas tras la separación temporal de sus responsables.

“El Gobierno del Estado está, tiene estabilidad, tiene gobernanza”, aseguró.

Entre quienes solicitaron licencia se encuentra Omar López Campos, a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable y la renuncia de Feliciano Castro Meléndrez, a la Secretaría de Economía, con el propósito de contender por la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Sinaloa, posición de perfil al evento al candidato o candidata a la gubernatura en los comicios de 2027.

“La próxima semana estaremos tomando protesta a los nuevos secretarios. No voy a dar nombre, ya en la próxima semana lo estarán viendo ustedes”, expresó.

La mandataria estatal añadió que quienes solicitaron licencia continúan formando parte del proyecto político de la Cuarta Transformación y, una vez concluido el proceso partidista, seguirán teniendo abiertas las puertas del Gobierno del Estado.

“Todos los compañeros del gabinete que han solicitado licencias que son parte del proyecto y son parte del movimiento de la cuarta transformación seguirán teniendo las puertas abiertas de Gobierno del Estado”, señaló.