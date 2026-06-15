$!Asegura Yeraldine Bonilla que obras públicas continúan sin interrupciones en Sinaloa

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde aseguró que el programa de obra pública del Gobierno de Sinaloa continúa desarrollándose sin interrupciones y que los recursos estatales y federales destinados a infraestructura mantienen su flujo normal. Señaló que las obras contempladas dentro de los créditos autorizados por el Congreso del Estado siguen avanzando conforme a la planeación establecida. “La operación de gobierno sigue igual, no ha sido un gobierno que se ha detenido, he estado trabajando muy de la mano con el secretario de Obras Públicas, al igual con los otros secretarios, las obras continúan, ninguna obra ha parado, el flujo de recurso estatal y federal se mantiene de la misma manera”, expresó.







Bonilla Valverde recordó que actualmente se encuentran en operación dos créditos aprobados por el Poder Legislativo, uno por 2 mil 300 millones de pesos y otro por 2 mil 200 millones de pesos. Indicó que con el primer financiamiento se ejecutan proyectos como el malecón margen izquierdo del río Culiacán, mientras que para el segundo paquete de recursos ya iniciaron los procesos de licitación de las primeras obras. La gobernadora destacó que los recursos se aplican en los 20 municipios del estado mediante obras de conectividad carretera e infraestructura urbana. Entre los proyectos mencionó la carretera Mocorito-El Zapote y el puente que conectará Bellavista con Boca del Río y la playa de Las Glorias, en el municipio de Guasave. Señaló que, de manera paralela a la construcción de este puente, se realizan trabajos para ampliar el sistema de agua potable en la comunidad de Bellavista, una de las solicitudes planteadas por los habitantes durante el arranque de la obra.