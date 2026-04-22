Aseguran precio de $6 mil al maíz; pactan compra de 3.5 millones de toneladas

Productores de maíz en Sinaloa contarán con un esquema de comercialización previamente acordado para la cosecha en curso, con cobertura estimada de 3.5 millones de toneladas y un ingreso meta de 6 mil pesos por tonelada, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Señaló que, por primera vez en un inicio de cosecha reciente, existen compradores definidos antes del arranque generalizado de la trilla, lo que brinda certeza para la salida del grano.

Detalló que el programa considera alrededor de 350 mil hectáreas sembradas, con rendimiento promedio calculado en 10 toneladas por hectárea.

“Como nunca, empiezan a trillar y empiezan a vender, ¿por qué? Porque ya hay un convenio de compra de su maíz, no van a ver si lo venden, pues normalmente se quedaba un millón y medio de toneladas que no tenía comprador, hoy no, ahora está el caso de que ya hay compradores”, precisó Rocha Moya.

Explicó que el precio de mercado vigente se ubica cerca de 4 mil 300 pesos por tonelada, y será complementado con mil 700 pesos provenientes de aportaciones gubernamentales estatales y federales para llegar al valor comprometido.

Informó que el martes en la Ciudad de México quedó definido que el precio objetivo de 6 mil pesos por tonelada se compondrá del precio internacional de la Bolsa de Chicago, que al día de hoy está en 3 mil 150 pesos; el otorgamiento de una Base de 65 dólares por tonelada, lo que representa mil 150 pesos; más un apoyo federal de mil 300 pesos, que sumado al apoyo estatal de 400 pesos crea un apoyo gubernamental de mil 700 pesos.

A pregunta de los medios de comunicación, Rocha Moya garantizó que se cuenta con esos mil 200 millones de pesos para aplicarlos a este programa especial, recursos que se obtendrán de ahorros presupuestales.

“Primera vez en la historia que un Gobierno estatal aporta, ¿cuánto vamos a aportar? Mil 200 millones de pesos, poquito más, pero no le vamos a quedar mal a los maiceros, es un compromiso, ya tengo toda una estrategia de ahorro, de ajustes presupuestarios que nos permitan eso”, aclaró.

Dio a conocer que durante estas reuniones, se refirió a la necesidad de que se etiqueten recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para destinarlos exclusivamente a la comercialización agrícola.

“Yo me comprometí con los productores y lo digo aquí, que junto con ellos vamos a elaborar una propuesta de incorporación al presupuesto de dinero para la comercialización. Lo voy a hacer, pero se lo voy a hacer llegar junto con los productores, a la Presidenta y luego a la propia Cámara de Diputados”, adelantó.

El Secretario de Agricultura estatal, Ismael Bello Esquivel, precisó que los acuerdos alcanzados abarcan un volumen de 3.5 millones de toneladas de maíz blanco.

Informó que el próximo lunes 27 de abril ya se publicarán los lineamientos y la mecánica operativa, que contendrán los requisitos, para que los productores obtengan el apoyo estatal de 400 pesos por tonelada, pago que se efectuará de inmediato en cuanto el agricultor entregue la nota de venta de la bodega receptora.

“Para el tema del precio se dedicaron varias reuniones, varias mesas de trabajo, y el día de ayer en una conclusión, los productores del estado de Sinaloa tendrán un apoyo integral por parte de la Federación y por parte del Estado de mil 700 pesos, que nos da un precio objetivo de 6 mil pesos la tonelada”, informó Bello Esquivel.

“El acuerdo establece que se apoyará a los más de 25 mil productores de maíz, en el total de las 350 mil hectáreas en el estado, con un rendimiento de 10 toneladas por hectárea. Esto también es parte de la gestión que se hizo por parte del gobernador, ya que no hay una estratificación, ya que todos los productores chicos, medianos y grandes son considerados como productores de maíz y no hay una diferenciación en el nivel de apoyo”, precisó.

Rocha Moya añadió que también se revisaron condiciones de seguridad para garantizar el desplazamiento del producto mediante las vías ferroviarias del Estado.

Indicó que en días previos se evaluaron costos de producción para estructurar el mecanismo de apoyos económicos al sector agrícola.

Sobre la comercialización del garbanzo, indicó que ese tema continúa sin definición.