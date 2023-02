CULIACÁN._ Tres meses después, la Comisión de Puntos Constitucionales está analizando las solicitudes de juicio político contra Luis Guillermo Benítez Torres por su desempeño como Alcalde de Mazatlán, informó el Diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de dicha comisión en el Congreso del Estado.

“Nosotros vamos a tratar que esto salga luego, pues, que no se tarde demasiado... No está en la congeladora, está en proceso de revisión, no está en la congeladora”, aseveró.

Tras la publicación de Noroeste en la que se documentaron declaraciones entre el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; y el diputado Chávez Chávez, sobre a quién le corresponde resolver las solicitudes de juicio político contra “El Químico”, este último admitió que le corresponde a la Comisión que encabeza darle trámite al proceso.