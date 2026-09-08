Aseguran un laboratorio clandestino de 5.7 kilómetros cuadrados, en Culiacán

Un complejo de 5.7 kilómetros cuadrados destinado a la elaboración de metanfetaminas, fue incautado por elementos de la Secretaría de Marina, en Culiacán, anunció el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Es el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado en esta administración. El primero fue llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional”, detalló.

En la operación de inhabilitación también participó la Fiscalía General de la República.

“Se aseguraron 16 toneladas de metanfetamina, así como 10 toneladas de sustancias químicas”, agregó.

Pese a ser el segundo laboratorio clandestino incautado por las autoridades federales, García Harfuch no otorgó mayores detalles, como la localización del mismo o la fecha en que ocurrió el operativo en el que confiscaron las instalaciones y las sustancias ilícitas.

La información de la incautación fue publicada por la Secretaría de Marina en sus redes sociales, el 5 de septiembre, y confirmada por García Harfuch tres días después, en la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.