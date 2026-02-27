Asesinato de buscadora en Mazatlán durante visita de Sheinbaum ‘es mensaje de impunidad absoluta’, acusa colectivo

El colectivo de búsqueda de Culiacán Sabuesos Guerreras denunció que el asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan a sus familiares desaparecidos y representa un desafío directo al Estado mexicano.

En un posicionamiento emitido este viernes, calificó el crimen como una muestra de impunidad absoluta.

“El asesinato de una madre buscadora durante una gira presidencial es un mensaje de impunidad absoluta por parte de los perpetradores”, resaltó.

“El asesinato de Rubí Patricia en Mazatlán, ocurrido precisamente durante la visita de la Presidenta de la República y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), no es solo una tragedia individual; es un desafío directo al Estado y una bofetada a la seguridad nacional”.

El colectivo cuestionó la falta de medidas de protección para la víctima.

Además, criticó la distancia entre los informes oficiales y la realidad que enfrentan las madres en campo.

“Si Rubí Patricia estaba identificada como buscadora activa, ¿dónde estaban las medidas de protección preventivas?”.

“Mientras se anuncian avances o cifras en reuniones oficiales, en las calles de Mazatlán asesinan a quien hace el trabajo que la Comisión Nacional debería estar haciendo”.

También exigió que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación y que el caso sea tratado como un ataque contra una defensora de derechos humanos.

Además, pidió que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda rinda cuentas por la falta de garantías de seguridad para integrantes de colectivos locales.

“Buscábamos a nuestros hijos y ahora también tendremos que buscar justicia para quienes nos los arrebataron dos veces: primero al hijo, y ahora a la madre”, expresó el colectivo.