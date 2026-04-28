Asesinato de cuatro mujeres en Culiacán obliga a replantear la estrategia de seguridad: CEDH

El asesinato de cuatro mujeres registrado la tarde-noche del lunes 27 de abril en el centro de Culiacán debe llevar a un replanteamiento de la estrategia de seguridad, consideró el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa.

Calificó el crimen como una “barbaridad” y una “infamia”, pues no existe explicación ni justificación posible.

“Pueden decir mil explicaciones, pero no hay nada que nos pueda ni justificar ni explicar tampoco el que sean sacrificadas cuatro mujeres.”, expresó.

Señaló que el caso obliga a cuestionar las acciones preventivas implementadas por las autoridades, ya que no se logró evitar un hecho de esta magnitud.

“Esto replantea, creo que ha sido de tomarlo la autoridad: ¿qué se está haciendo en toda la actividad preventiva que no podemos evitar una situación como esa que se comentó ayer en las creaciones del mercadito Rafael Buelna.”, dijo.

Loza Ochoa también contrastó la presencia de operativos y retenes en la ciudad con la ocurrencia del multihomicidio, al considerar que existe una falta de efectividad en la estrategia actual.

“Quiere decir que no hemos sido muy efectivos con la estrategia hasta hoy aplicada”, advirtió.

Sostuvo que más allá de condenar los hechos, es necesario revisar de fondo las políticas de seguridad para evitar que este tipo de crímenes se repitan, en medio de un contexto de violencia que se ha prolongado en la entidad.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas en la zona del Mercadito, sobre la calle Miguel Hidalgo, entre las avenidas Jorge Granados Aguilar e Ignacio Aldama.

En el lugar murieron cuatro mujeres: Karely “N”, de 41 años, y su hija Itzel “N”, de 22, quienes fueron localizadas dentro de una camioneta; así como Sara Elizabeth “N”, de 30 años, y Teresa Amador “N”, de 35, cuyos cuerpos quedaron sobre la vía pública.

Según la información recabada, un civil armado llegó al sitio y disparó en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. Paramédicos confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.