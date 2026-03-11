$!Asesor de suplente de Almendra Negrete filtró conversación de WhatsApp

En el proceso iniciado por la Diputada local con licencia de Morena, Almendra Negrete, contra la activista y funcionaria de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, Emma Zermeño, por presunta violencia política en razón de género, una de las pruebas utilizadas fueron capturas de conversaciones de WhatsApp.
De acuerdo con el dictamen elaborado por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, esas capturas de pantalla, que posteriormente fueron certificadas ante un notario público, fueron compartidas por Jonathan Alexis Ramírez Quevedo.
Ramírez Quevedo se encuentra en la nómina pública pues es asesor de Karina Isabel Franco Meza, diputada que en lo individual no ha presentado iniciativas en el Congreso de Sinaloa.
Además, Ramírez Quevedo participó como integrante del Parlamento Juvenil, en el que formó parte de la Comisión de Juventud, Cultura Física y Deporte.
Según el documento del tribunal estatal, la conversación fue presentada como prueba documental dentro del expediente que derivó de la denuncia interpuesta por la legisladora morenista.
La primera resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa desechó la denuncia; sin embargo, la diputada con licencia recurrió a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que revocó la determinación del órgano local y ordenó continuar con el análisis del caso.
El criterio utilizado para sustentar la sentencia de la Sala Regional incluyó la valoración de la prueba documental proporcionada por Ramírez Quevedo.
De acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, durante el primer semestre de 2025 estuvo adscrito como asesor dentro de la actual Legislatura del Congreso del Estado.