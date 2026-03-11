$!Asesor de suplente de Almendra Negrete filtró conversación de WhatsApp

En el proceso iniciado por la Diputada local con licencia de Morena, Almendra Negrete, contra la activista y funcionaria de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, Emma Zermeño, por presunta violencia política en razón de género, una de las pruebas utilizadas fueron capturas de conversaciones de WhatsApp.

De acuerdo con el dictamen elaborado por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, esas capturas de pantalla, que posteriormente fueron certificadas ante un notario público, fueron compartidas por Jonathan Alexis Ramírez Quevedo.

Ramírez Quevedo se encuentra en la nómina pública pues es asesor de Karina Isabel Franco Meza, diputada que en lo individual no ha presentado iniciativas en el Congreso de Sinaloa.