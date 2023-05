CULIACÁN._ El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y sus funcionarios universitarios están politizando el tema de la auditoría a la institución, y alejándola de la agenda de exigencia social, opinó el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

“Él habla de que todos los recursos de la universidad ya son auditados, eso no es verdad, eso no es verdad porque el recurso, el ingreso propio, no está siendo auditado, por eso es que se está buscando auditarse”, aseveró.

“No es un tema que es un parteaguas, no es algo que está sucediendo por primera vez, en 2018 ya hubo auditorías por parte de esta asamblea popular y su órgano técnico a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y la narrativa fue totalmente distinta”.