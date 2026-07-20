$!Asfixian obras del Malecón Río Culiacán y puente sobre Pedro Infante al comercio local; reportan caída de hasta 40% en ventas

La ejecución de los trabajos de ampliación en la margen izquierda del Malecón Río Culiacán y la edificación del puente vehicular sobre el Bulevar Pedro Infante han transformado la dinámica cotidiana de la zona, dejando un saldo de pérdidas económicas del 40 por ciento y complicaciones viales. Lo que antes funcionaba como una de las principales arterias de flujo rápido en la ciudad, hoy se encuentra restringido al tránsito local, obligando a los ciudadanos a buscar rutas alternas que saturan las colonias colindantes. Para los locatarios, el mayor desafío ha sido el desplome en la afluencia de clientes, como para Juan Manuel Corona Flores, trabajador en una vulcanizadora, quien estima que las ventas han caído porque la gente no sabe cómo llegar al establecimiento.

“Sí nos bajó como un 40 por ciento, porque hay gente que no sabe, no se ubica”, compartió Juan Corona. De acuerdo con su observación, la instalación de barreras plásticas y muros de contención ha generado una gran confusión entre los automovilistas que, al no saber cómo ingresar a los comercios o verse obligados a dar rodeos excesivos, optan por buscar servicios en otras áreas de la ciudad. Brian Meza, gerente de un taller mecánico, señaló que la actividad comercial se ha visto seriamente mermada debido a que la circulación está bloqueada en gran medida, permitiendo el paso solo en ciertos sentidos. Según su percepción, ya ni siquiera existen las llamadas horas pico frente a su establecimiento, pues la población prefiere evitar la zona por completo para no quedar atrapada en los cortes viales. La problemática no se limita al bulevar principal, ya que Ana Lucía, empleada de una tintorería, relata que el flujo vehicular se ha desplazado hacia el interior de las colonias.