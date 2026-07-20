$!Asfixian obras del Malecón Río Culiacán y puente sobre Pedro Infante al comercio local; reportan caída de hasta 40% en ventas

La ejecución de los trabajos de ampliación en la margen izquierda del Malecón Río Culiacán y la edificación del puente vehicular sobre el Bulevar Pedro Infante han transformado la dinámica cotidiana de la zona, dejando un saldo de pérdidas económicas del 40 por ciento y complicaciones viales.
Lo que antes funcionaba como una de las principales arterias de flujo rápido en la ciudad, hoy se encuentra restringido al tránsito local, obligando a los ciudadanos a buscar rutas alternas que saturan las colonias colindantes.
Para los locatarios, el mayor desafío ha sido el desplome en la afluencia de clientes, como para Juan Manuel Corona Flores, trabajador en una vulcanizadora, quien estima que las ventas han caído porque la gente no sabe cómo llegar al establecimiento.
“Sí nos bajó como un 40 por ciento, porque hay gente que no sabe, no se ubica”, compartió Juan Corona.
De acuerdo con su observación, la instalación de barreras plásticas y muros de contención ha generado una gran confusión entre los automovilistas que, al no saber cómo ingresar a los comercios o verse obligados a dar rodeos excesivos, optan por buscar servicios en otras áreas de la ciudad.
Brian Meza, gerente de un taller mecánico, señaló que la actividad comercial se ha visto seriamente mermada debido a que la circulación está bloqueada en gran medida, permitiendo el paso solo en ciertos sentidos.
Según su percepción, ya ni siquiera existen las llamadas horas pico frente a su establecimiento, pues la población prefiere evitar la zona por completo para no quedar atrapada en los cortes viales.
La problemática no se limita al bulevar principal, ya que Ana Lucía, empleada de una tintorería, relata que el flujo vehicular se ha desplazado hacia el interior de las colonias.
Uno de los puntos más críticos se localiza en la zona del canal de Norma Corona y Avenida Principal y la Avenida Federalismo, donde el tráfico se embotella constantemente debido a los conductores que intentan rodear las obras.
Aunque en su negocio la clientela ha mostrado cierta fidelidad, reconoce que el inicio del proyecto representó un golpe drástico para sus operaciones diarias.
“Sí ha bajado poco, pero se ha mantenido también la clientela, pero al principio sí fue un bajón que nos dio”, señaló Ana Lucía.
En cuanto a la seguridad, los afectados coinciden en que no se han presentado accidentes de gravedad directamente en el área de trabajo del puente, en parte gracias a la colocación de topes que obligan a reducir la velocidad.
Sin embargo, Juan Corona menciona haber detectado incidentes viales en zonas cercanas como el Paseo Niños Héroes también conocido como Malecón Viejo, derivados del desorden circulatorio generalizado en el sector.
A pesar de las dificultades, los trabajadores y encargados de negocios mantienen la incertidumbre sobre la fecha de finalización de las obras.
Ciudadanos compartieron creer que inicialmente se iba a ser de un par de meses, pero existe el temor de que la actual temporada de lluvias provoquen retrasos significativos en la construcción.
Mientras tanto, Brian Meza manifiesta que los comercios locales están haciendo un esfuerzo extraordinario para resistir la situación económica hasta que la infraestructura sea entregada y la circulación se normalice.