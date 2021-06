Así votaron el matrimonio igualitario en Sinaloa

El dictamen aprobado para que en Sinaloa las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, recibió el 100 por ciento de los votos de la sesión a favor, sin embargo, solo fueron 23 votos positivos, de 40 diputados y diputadas que integran el Pleno de la 63 Legislatura.

¿Qué sucedió en el Congreso del Estado? La modificación al Código Familiar de Sinaloa fue posible ya que por ser ley secundaria, se necesitaba votación simple para ser reformada, es decir, el 50 por ciento más uno.

Para lograr el fin óptimo debía haber al menos 21 votos a favor de extender el matrimonio y concubinato a personas del mismo sexo, en este caso fueron 23 las y los diputados que respaldaron esta modificación, logrando así que se envíe el decreto para su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y pueda entrar en vigor.

La unanimidad que se manejó al revisar la votación, no significa que las y los 40 legisladores que integran el Congreso hayan apoyado esta iniciativa, sino simplemente quiere decir que no se registró ningún voto en contra.

Cabe destacar que hubo bancadas completas que no votaron e incluso que no asistieron a la sesión, por ejemplo el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, tiene ocho integrantes, de los cuales solo uno asistió, que fue el Diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, pero se ausentó, por lo que nadie de ese partido votó, anteriormente cuando se discutió y votó el tema en el 2019, todas y todos estuvieron en contra.

Similar a el Partido Acción Nacional, que son dos personas, asistiendo solo una, pero ninguna de los dos albiazules votaron, sumado a quienes integran el Partido del Trabajo, Morena y diputadas y diputadas sin partido que se ausentaron.

En esta ocasión las condiciones para tratar este tema fueron diferentes, pues se subió de nuevo a tribuna por mandato del Juzgado Tercero de Circuito, sentenciando que en caso de no aprobar el matrimonio igualitario podrían caer en desacato y tener repercusiones como multas económicas y evaluación para que quienes se opusieran a la modificación, se inhabilitaran, ahora las y los legisladores no se opusieron, pues no emitieron un voto en contra, pero prefirieron ausentarse y no apoyar la causa.

Votaron a favor...

Francisca Abelló Jordá de Morena

Yeraldine Bonilla Valverde de Morena

José Antonio Crespo López de Morena

Graciela Domínguez Nava, de Morena

Jesús Angélica Díaz Quiñónez del PAS

Flor Emilia Guerra Mena de Morena

Cecilia Covarrubias González de Morena

Gildardo Leyva Ortega de Morena

Horacio Lora Oliva de Morena

Édgar Augusto González Zataráin, sin partido

Jesús Ramón Monreal Cázarez de Morena

Karla Lourdes Montero Alatorre, sin partido

Mariana de Jesús Rojo Sánchez de Morena

Pedro Alonso Villegas Lobo de Morena

Marco Antonio Zazueta Zazueta de Morena

Rosa Inés López Castro de Morena

Alma Rosa Garzón Aguilar de Morena

Graciela Grijalva Castro de Morena

Andrés Gilberto Rodelo Cárdenas de Morena

Adriana Zárate Valenzuela del PT

José Rosario Romero López de Morena

Florentino Vizcarra Flores de Morena

Mario Rafael González Sánchez del PT

Beatríz Adriana Zárate Valenzuela del PT

No asistieron...

Del PRI

Sergio Jacobo Gutiérrez

Ana Cecilia Moreno Romero

Mónica López Hernández

Gloria Himelda Félix Niebla

Jorge Rodríguez Ayala

Elva Margarita Inzunza Valenzuela

Guadalupe Iribe Gascón

De MorenaFlora Isela Miranda Leal

Jesús Palestino Carrera

Juan Ramón Torres Navarro

Del Partido del Trabajo

Eleno Flores Gámez

Apolinar García Carrera

Fernando Duarte Mascareño

Sin partido

José Manuel Valenzuela López

Del PAN

Jorge Iván Villalobos Seáñez

El diputado del PRI Jesús Armando Ramírez Guzmán asistió a la sesión pero ya no regresó al recinto legislativo luego de decretarse un receso indefinido para dictaminar las iniciativas sobre el matrimonio igualitario.

Así como Roxana Rubio Valdez, del PAN, quien presidió la sesión, pero decidió marcharse para no votar, contando como ausencia y no como un voto en contra, pues una vez que inició la votación, ya no regresó a su espacio.