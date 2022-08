Asientos exclusivos para mujeres no es la solución al acoso sexual en el transporte público

La asignación de asientos exclusivos para mujeres en el transporte público no es la solución para el acoso sexual en los camiones, advirtió Teresa Guerra Ochoa, Secretaria de las Mujeres del Gobierno estatal.

“No queremos cambios, diríamos, que son importantes, pero no son la esencia”, dijo.

“La esencia es que las mujeres son las que usan más el transporte y muchas de ellas se han quejado en el tema de seguridad”.

El Diputado Feliciano Valle Sandoval presentó una iniciativa de Ley que propone que las tres primeras filas de los camiones de transporte urbano sean de uso exclusivo de las mujeres ya que la principal queja de las usuarias es que sufren acoso sexual en las unidades.

“Realmente el tema del transporte público, estamos haciendo un análisis mucho más completo. Evidentemente eso no es un tema de asientos asignados de manera preferente, yo creo que incluso el tema de construcción de nuevas feminidades y nuevas masculinidades va más allá de eso”, comentó Guerra Ochoa.

“De la idea de que las mujeres siempre se les tiene que ceder los espacios, no, yo creo que el tema es cómo sensibilizas conductores”.

Añadió que en muchas ocasiones es quien se entera de lo que está pasando y tiene que ser capacitado para actuar en esos casos. Además tienen que integrar a más mujeres como operadoras de transporte público.

Detalló que el tema ya fue analizado en la Dirección de Vialidad y Transportes, además de las quejas del transporte por aplicaciones digitales.

“No estamos hablando hablando solamente de eso, ese es un tema de agresiones que sí se han registrado, pero el tema cotidiano que muchas veces el conductor se está dando cuenta que atrás hay un agresor y no hace absolutamente nada, no tiene la sensibilidad, no lo denuncia cuando es su obligación, entonces vamos a entrar a un tema de capacitación de conductores”, dijo.





¿Si se aprobara estaría de acuerdo o no con ello?

Yo estoy de acuerdo por un análisis integral y esa no es todavía una iniciativa integral.