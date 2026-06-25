Asignan dos patrullas de la Guardia Nacional para protección de la Diputada Paola Gárate

La Diputada local por el PRI Paola Gárate Valenzuela informó que ya cuenta con dos patrullas de la Guardia Nacional con 10 a 14 elementos, como parte del resguardo federal que le fue otorgado por el Gobierno, luego de que fuera dejada una corona fúnebre en su domicilio.

Comentó que recibió el respaldo derivado de una orden emitida por un Juez federal, quien instruyó a las autoridades a brindarle medidas de protección.

“Son dos patrullas de la Guardia Nacional, creo que son entre cinco y siete elementos por cada unidad, todo el día” informó.

Al ser cuestionada sobre si se siente confiada con la seguridad que le fue asignada, señaló que se trata de una medida necesaria y que ya la había solicitado con anterioridad sin obtener respuesta favorable.

“Pues mira, al menos lo que sea que ocurra, estoy en manos de una protección que es mucho mayor que la que tienen los sinaloenses. Yo estoy apenada, no quisiera verme en la necesidad de tener que recurrir a elementos de seguridad para mí, cuando lo que quiero es que estén pendientes de la ciudadanía. Pero la situación lo amerita, para poder seguir luchando por la gente necesito tener vida”, expresó.

Respecto a una versión difundida recientemente por un medio de comunicación, en la que se señalaba que la corona fúnebre habría sido ordenada desde su propio domicilio, la Diputada descartó esa posibilidad y aseguró que no accedería a tal acción.

“Yo respeto sobre todo a los medios de comunicación, sin embargo, me conocen siempre hablo de frente, no me presto a una situación así”.

Asimismo, mencionó que continuará realizando los posicionamientos y señalamientos que considera necesarios, al afirmar que a Sinaloa le hace falta avanzar tanto en materia económica como en seguridad.