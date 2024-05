La Diputada local de Morena, Cecilia Covarrubias González, aclaró que si bien ha asistido a eventos del candidato a la Alcaldía de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, lo ha hecho fuera de su horario laboral, tras la publicación de una nota periodística de Noroeste.

“Es día hábil pero es en horario fuera de labores, ¿no?... Fuera de mi horario pues tomo ciertas decisiones como en ese momento asistir a un evento donde, dejo claro, no tengo ninguna participación en presidium, no tengo uso de la voz, no tengo una participación en la organización, tampoco tengo ninguna injerencia o incurrir en algún tipo de gasto. Solamente asistir a escuchar a un personaje que es una propuesta para la ciudadanía”.

Señaló que en cuanto a su labor como legisladora, ha cumplido con su obligación de no faltar a las sesiones de Congreso del Estado y sus deberes en el Poder Legislativo.

En ese sentido, explicó que la tesis L/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece que los servidores públicos deben abstenerse de acudir a los actos proselitistas en días hábiles para garantizar la equidad en los procesos electorales, se trata de una expresión, más no de una ley.

A lo que consideró que en su momento tendría que legislarse para hacer una prohibición a los legisladores para que no puedan participar fuera de horario en actos de campaña, aunque es un derecho constitucional tener participación política, indicó.

El viernes, Noroeste publicó que Diputadas del Congreso del Estado de Sinaloa han acompañado al candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, en recorridos de su campaña política, en días hábiles, a pesar de lo establecido por el Tribunal Electoral.

La lista incluye a diputadas de Morena como Nela Rosiely Sánchez Sánchez; su hermana gemela, Graciela Rosmery Sánchez Sánchez; Cecilia Covarrubias González; y la diputada, María Guadalupe Cázares Gallegos, que aún pertenece al Partido del Trabajo.