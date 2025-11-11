$!Asiste gobernador Rocha Moya a la FIL Culiacán 2025 en su segundo día de actividades

En el segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Culiacán 2025, el Gobernador Rubén Rocha Moya asistió a la presentación del libro “La Decisión”, obra con la que el periodista Héctor Ponce Tizoc debuta como autor. Invitado por el propio escritor, el mandatario estatal participó en el evento acompañado por el secretario académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Sergio Mario Arredondo Salas, quien realizó la presentación de la obra y una semblanza del autor.









Durante su intervención, Rocha Moya expresó su agradecimiento al periodista por la deferencia de incluirlo en el trabajo, y señaló que se sorprendió al ver la portada del libro, la cual utiliza una fotografía tomada el día en que cerró su campaña a la gubernatura. “Para mí es el protagonista del libro”, comentó el gobernador.







El mandatario recordó que en el proceso electoral de 2021 Sinaloa obtuvo el porcentaje más alto de votación entre las 15 entidades donde se renovaron gubernaturas, con un 46.4 por ciento y una diferencia de 24.5 puntos sobre el segundo lugar.







