Asiste gobernadora Yeraldine a ceremonia conmemorativa de la Batalla de Puebla en la Novena Zona Militar

*Autoridades militares y civiles realizan acto protocolario por el 164 aniversario de esta gesta heroica.

*Se toma Protesta de Bandera a conscriptos de la clase 2007 y mujeres voluntarias.

Culiacán, Sinaloa, a 5 de mayo de 2026.- La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde asistió como invitada a la conmemoración por el 164 aniversario de la victoria sobre el ejército francés en Puebla en 1862, conocida como la Batalla de Puebla, evento realizado en las instalaciones de la IX Zona Militar.

La titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa acompañó al General de División DEM Héctor Ávila Alcocer, comandante de la Tercera Región Militar, para presidir el acto conmemorativo durante el cual se tomó Protesta de Bandera de los Soldados del Servicio Militar Nacional Clase 2007, remisos y mujeres voluntarias.

Se realizó un enlace con el evento nacional que encabezaron la presidenta Claudia Sheimbaun Pardo y el secretario de la Defensa Nacional, General de División DEM Ricardo Trevilla Trejo, para la toma de protesta simultánea a nivel nacional a alrededor de 31 mil 247 conscriptos.

Asistieron también al acto en esta capital, el General de Brigada DEM, Santos Gerardo Soto, comandante de la Novena Zona Militar; Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa; el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; la alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Por la Marina, el Contra Almirante DEM, Fidel Sánchez Nava; además del Coronel DEM Ernesto Vázquez, Jefe de la Novena Zona Aérea Militar; General Brigadier Julices Julián González Calzada, de la Guardia Nacional en Sinaloa, entre otros invitados.