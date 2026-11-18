La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, asistió al acto conmemorativo por el 81 aniversario del regreso a México de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, conocida como el Escuadrón 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial.

La Mandataria acompañó al Comandante de la Novena Zona Aérea Militar, Édgar Emmanuel Campos Martínez, quien encabezó la ceremonia realizada en las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana en Culiacán.

Durante el evento se rindieron honores cívicos y militares, además de realizarse el pase de lista de los integrantes del Escuadrón 201, en reconocimiento a los pilotos mexicanos que participaron en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

El Escuadrón 201, conocido como las “Águilas Aztecas”, realizó diversas misiones de combate a bordo de aviones P-47 Thunderbolt y regresó a territorio mexicano el 18 de noviembre de 1945, luego de concluir su participación junto a las fuerzas aliadas.