$!Asiste Rocha Moya a la conmemoración de la Constitución en Querétaro, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum

El Gobernador Rubén Rocha Moya asistió como invitado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la ceremonia para conmemorar el 109 Aniversario de la Constitución de 1917, que tuvo lugar en el Teatro de la República, en el Centro Histórico de Querétaro.

El Mandatario estatal acompañó a la Presidenta, junto con las demás gobernadoras y gobernadores, los representes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como secretarios del Gabinete federal, en el escenario de este histórico recinto, el mismo en el que hace 109 años el Constituyente firmó la carta magna que rige la vida política del País.