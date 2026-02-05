$!Asiste Rocha Moya a la conmemoración de la Constitución en Querétaro, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum

El Gobernador Rubén Rocha Moya asistió como invitado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la ceremonia para conmemorar el 109 Aniversario de la Constitución de 1917, que tuvo lugar en el Teatro de la República, en el Centro Histórico de Querétaro.
El Mandatario estatal acompañó a la Presidenta, junto con las demás gobernadoras y gobernadores, los representes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como secretarios del Gabinete federal, en el escenario de este histórico recinto, el mismo en el que hace 109 años el Constituyente firmó la carta magna que rige la vida política del País.
El 5 de febrero marca históricamente la promulgación de las dos principales constituciones políticas de México: la de 1857 y la de 1917.
La primera respondió a los planteamientos del liberalismo juarista; la segunda, al reforzamiento institucional que, una vez asentado en el poder, realizara Venustiano Carranza al fin de la Revolución.
El 5 de febrero de 1917, 60 años después de la primera Constitución, Venustiano Carranza promulgó la Constitución que aún rige en México.
La sede fue el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, y entró en vigor hasta el 1 de mayo de 1917.