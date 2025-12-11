Culiacán
|
Gobierno

Asiste Rocha Moya a sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de Protección Civil Nacional

El evento contó con la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Secretario de Seguridad a nivel nacional Omar García Harfuch
Belem Angulo |
11/12/2025 15:05
11/12/2025 15:05

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participó este miércoles en la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, celebradas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, por invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

$!Asiste Rocha Moya a sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de Protección Civil Nacional

En el encuentro, al que asistieron gobernadoras, gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se presentaron los informes de avances en materia de seguridad y protección civil a nivel nacional.

La Presidenta Sheinbaum encabezó los trabajos y fue la encargada de clausurar ambas sesiones.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que a 14 meses de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad se ha logrado una reducción del 37 por ciento en los homicidios dolosos en el País.

$!Asiste Rocha Moya a sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de Protección Civil Nacional

Detalló también otros resultados obtenidos durante la administración de la Presidenta Sheinbaum, entre ellos la detención de 38 mil personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 20 mil armas, el decomiso de 311 toneladas de drogas y el desmantelamiento de mil 700 laboratorios clandestinos de metanfetamina.

En materia de protección civil, la coordinadora nacional Laura Velázquez Alzúa destacó que se ha consolidado una política basada en prevención, coordinación interinstitucional y atención oportuna de emergencias.

Subrayó el fortalecimiento del Atlas Nacional de Riesgos, así como el diseño y operación de sistemas de alertamiento ante sismos, erupciones volcánicas e inundaciones.

$!Asiste Rocha Moya a sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de Protección Civil Nacional

También detalló los despliegues realizados para la atención de fenómenos naturales en diversos estados del País.

Las sesiones concluyeron con la reiteración del compromiso entre Federación y estados para fortalecer políticas de seguridad pública y protección civil.

#Gobierno de Sinaloa
#Protección Civil
#Gobernador de Sinaloa
#Seguridad Pública
#Consejo
#Rubén Rocha Moya
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube