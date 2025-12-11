$!Asiste Rocha Moya a sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de Protección Civil Nacional

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participó este miércoles en la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, celebradas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, por invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En el encuentro, al que asistieron gobernadoras, gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se presentaron los informes de avances en materia de seguridad y protección civil a nivel nacional.
La Presidenta Sheinbaum encabezó los trabajos y fue la encargada de clausurar ambas sesiones.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que a 14 meses de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad se ha logrado una reducción del 37 por ciento en los homicidios dolosos en el País.
Detalló también otros resultados obtenidos durante la administración de la Presidenta Sheinbaum, entre ellos la detención de 38 mil personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 20 mil armas, el decomiso de 311 toneladas de drogas y el desmantelamiento de mil 700 laboratorios clandestinos de metanfetamina.
En materia de protección civil, la coordinadora nacional Laura Velázquez Alzúa destacó que se ha consolidado una política basada en prevención, coordinación interinstitucional y atención oportuna de emergencias.
Subrayó el fortalecimiento del Atlas Nacional de Riesgos, así como el diseño y operación de sistemas de alertamiento ante sismos, erupciones volcánicas e inundaciones.
También detalló los despliegues realizados para la atención de fenómenos naturales en diversos estados del País.
Las sesiones concluyeron con la reiteración del compromiso entre Federación y estados para fortalecer políticas de seguridad pública y protección civil.