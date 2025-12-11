$!Asiste Rocha Moya a sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de Protección Civil Nacional

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participó este miércoles en la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, celebradas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, por invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el encuentro, al que asistieron gobernadoras, gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se presentaron los informes de avances en materia de seguridad y protección civil a nivel nacional.

La Presidenta Sheinbaum encabezó los trabajos y fue la encargada de clausurar ambas sesiones.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que a 14 meses de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad se ha logrado una reducción del 37 por ciento en los homicidios dolosos en el País.