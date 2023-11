Feliciano Valle Sandoval, Diputado local del Grupo Plural en el Congreso de Sinaloa, externó su aspiración en contender por la Alcaldía de Guasave.

El legislador admitió haber revisado la convocatoria que lanzó el partido Morena para quienes quieran ser abanderados en busca de un cargo de elección popular, pero manifestó que esperará a analizarla de fondo y determinar si responde o no a ese llamado.

“La aspiración yo creo que ha sido clara, yo siempre he sido muy firme en la aspiración que tengo de la Alcaldía, sin embargo, no pudiéramos ahorita hablar de alguna convocatoria en específico porque no la conocemos a fondo”, declaró.

“(Convocatoria de Morena) Ahorita la verdad que estamos analizando a fondo... estamos revisándola a fondo para ver si existen las condiciones y poder tomar decisiones en su momento, creo que es un aliciente importante el que se pueda permitir que perfiles externos pudieran aspirar a ese tipo de situaciones”, dijo el Diputado Feliciano Valle.

Sostuvo que, pese a unirse al proyecto de Claudia Sheinbaum como aspirante presidencial de Morena, él no pertenece a ningún bando político, por lo que deberá analizar hasta dónde caben las aspiraciones de un perfil externo en las convocatorias del partido.

“Sería aventurado decirles que voy a hacer una u otra cosa porque no conozco la convocatoria a fondo... de existir las condiciones, lo estaríamos valorando, si en su momento nosotros decidimos entrarle, tendríamos que cumplir con los requisitos porque al final de cuentas, las reglas las ponen los partidos políticos”, expresó Feliciano Valle Sandoval.