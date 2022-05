Aspiramos a que no suceda, dice Ricardo Madrid sobre retén que interceptó a periodistas

Que no se normalice y no sigan ocurriendo actos como la detención de un camión de prensa por un grupo armado en la sierra de Badiraguato, es el llamado del Diputado Ricardo Madrid Pérez ante los hechos ocurridos en la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo, esperaba mayores anuncios para Sinaloa.

“Que se busque proteger, por supuesto a los periodistas, pero también, a toda la ciudadanía que transita en el día a día, eso yo creo que es a lo que todos aspiramos en Sinaloa”, dijo el coordinador del grupo parlamentario del PRI, al reprobar la existencia de grupos armados en lo caminos.

“Se tendrá que reforzar lo que se tenga que reforzar, que no es un tema nuevo, que lo hemos escuchado en el transcurso del tiempo, pero aspiramos a que no suceda, aspiramos a que las estrategias vayan funcionando y por supuesto que se tendrán que ir enfocando acciones, no tengo duda de que se estará haciendo de esa manera”, agregó.

Reiteró que, por supuesto, no son hechos normales, el tener a ese retén en el trayecto, que se hizo público porque los medios de comunicación a nivel nacional lo plasmaron, por lo que hizo énfasis en que se debe de poner miras en qué está sucediendo, si bien, se anunció que ya hubo algunas detenciones y se hizo un recorrido, no se debería de repetir.